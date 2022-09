Was kann Adobes Substance 3D Sampler 3.4?

Königs-Funktion ist: die SBSAR-Dateien. Aber auch effizienteres & einfacheres Arbeiten an Kreativprojekten soll Version 3.4 der 2D-zu-3D-Software weiter voranbringen.

In nuce: Adobe hat seinen Substance 3D Sampler in der Version 3.4 veröffentlicht – der Software, mit der sich 2D-Bilder in eine 3D-Umgebung übertragen lassen. Gemäß Herstellerangaben gehören verbesserte Materialien und effizienteres & einfacheres Arbeiten zu den hauptsächlichen Verbesserungen.

Neue Funktionen: Die interessanteste Neuerung sind womöglich die SBSAR-Dateien von Materialien – die mit einem Container verglichen werden, die alle Informationen zum Aussehen eines Materials enthalten (mitsamt Metadaten und physikalischen Eigenschaften).

Exportieren parametrischer Assets: zu beliebten DCC-Tools wie Substance 3D Painter, Blender, Unreal Engine oder Photoshop (Voraussetzung ist: Unterstützung von SBSAR)

zu beliebten DCC-Tools wie Substance 3D Painter, Blender, Unreal Engine oder Photoshop (Voraussetzung ist: Unterstützung von SBSAR) Parametrische Materialien bearbeiten: innerhalb welcher Software, darüber entscheidet die Userin. Dadurch soll langwieriges Hin und Her zwischen Sampler und anderen DCC-Tools entfallen

innerhalb welcher Software, darüber entscheidet die Userin. Dadurch soll langwieriges Hin und Her zwischen Sampler und anderen DCC-Tools entfallen Metadaten: User:innen können nun Materialien hinzufügen – und auch: die physikalischen Eigenschaften eines Materials eingeben

User:innen können nun Materialien hinzufügen – und auch: die physikalischen Eigenschaften eines Materials eingeben Neue Python-API: damit können User:innen eigene Plugins und Scripts erstellen

Weitergeklickt: alle weiteren Infos auf substance3d.adobe.com. Das nachfolgende Video führt User:innen durch die neuen Funktionen von Adobes Substance 3D Sampler 3. Über den Release der Vorgängerversion, Substance 3D Sampler 3.3, hat Digital Production am 30.05.2022 berichtet.

Exposing Parameters in Substance 3D Sampler