Environments mit C4D und Unreal: Aber wie?

Auf der 3D and Motion Design Show zeigt Jonathan Windbush seinen Workflow, um blickschöne 3D-Umgebungen wie aus Legend of Zelda oder Borderlands 3 aus dem Boden zu stampfen. Ein Zwei-Teile-Tutorial mit Cinema 4D und Unreal Engine.

In nuce: Als Nachklapp zur diesjährigen Siggraph, auf der Maxon mit seiner The 3D and Motion Design Show zugegen war, sind jetzt die dazugehörigen Live-Recordings als YouTube-Videos erschienen – unter dem prominenten Personal tummelt sich: Jonathan Windbush, der dieses Jahr mit einem Siggraph-Doppel-Gig auftrumpfte. Im Verlauf der beiden Videos geht Jonathan der Frage nach, wie es Artists gelingt, mit Cinema 4D und Unreal Engine solche virtuellen Umgebungen zu erschaffen, die zu echten Blickfängern werden. Jonathan beschreibt die Umgebung, die er in seinem Viewport präsentiert, als etwas, was Gamer:innen aus Titeln wie Legend of Zelda oder Borderlands 3 kennen – sprich: poppig-knalle Farbe, die dem Betrachter ins Auge springen. Die beiden Videos haben jeweils eine Lauflänge von ungefähr 50 bis 60 Minuten.

Weitergeklickt: Leserinnen und Lesern von Digital Production ist Jonathan Winbush kein Unbekannter. Seit 2006 ist er als Artist im Bereich Motion Graphics unterwegs. Zu den Marken, mit denen der versierte Branchenexperte mitgearbeitet hat, gehören Marvel, Warner Brothers, Hasbro oder Discovery Channel – aber auch mehrere VR-Projekte kann Jonathan in seinem Portfolio verbuchen, darunter für die Casual Game Brand Candy Crush. Der profilierte Artist-Slash-Lehrer Jonathan Winbush ist unter anderem auf Twitter, Instagram und YouTube aktiv. Nachstehend weitere Video-Tutorials aus der The 3D and Motion Design Show mit Jonathan Winbush.

11.12.2020: Jetzt wird’s Unreal(istisch): Motion Graphics für Marvel, Warner, Hasbro und Co..

Motion Graphics für Marvel, Warner, Hasbro und Co.. 25.11.2021: Mit C4D durchstarten: Dieser Dozent blickt auf Praxiserfahrung mit Medienmarken wie Marvel, Warner Brothers oder Hasbro zurück.

Jonathan Winbush @ The 3D and Motion Design Show Siggraph 2022, Day 2



Jonathan Winbush @ The 3D and Motion Design Show Siggraph 2022, Day 3