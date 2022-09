Filmuniversität Potsdam Konrad Wolf sucht Professor:in!

In nuce: Die Filmuniversität Potsdam Konrad Wolf hat aktuell eine künstlerische Professur im Fachgebiet Visual Effects Technologies/Virtual Production zu vergeben. Es handelt sich um eine halbe Stelle, die ab dem ersten April 2023 zu besetzen ist und nach Besoldungsgruppe W3 bezahlt wird. Die W-Besoldung regelt das Gehalt von verbeamteten Professoren. Die Stufe W3 gilt für Professor:innen mit Beamtenstatus, was einen Bruttoverdienst zwischen 4.500 und 8.000 Euro monatlich ausmacht. Die Professur wird unbefristet besetzt. Im Falle einer Erstberufung erfolgt die Besetzung befristet für fünf Jahre. Nach den fünf Jahren steht eine Entfristung in Aussicht.

Weitere Infos zur Professur: In der Beschreibung der ausgeschriebenen Stelle heißt es, die Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf suche nach einer Persönlichkeit, die den neu geplanten Bachelor-Studiengang Visual Effects & Virtual Productions in Theorie und Praxis vermittelt respektive in Lehre und Forschung vertritt. Der Aufbau des Studiengangs wird dabei als Teil des Aufgabengebiets genannt. Nachstehend die Einstellungsvoraussetzungen für die Professur:

Abgeschlossenes Hochschulstudium (idealerweise an der Schnittstelle zwischen Gestaltung und Technik)

Pädagogische Eignung: Nachzuweisen durch Lehrerfahrung an Hochschulen oder vergleichbaren Einrichtungen

Besondere Befähigung zu künstlerischer Arbeit: Nachzuweisen durch mehrjährige Berufserfahrung in VFX-Produktionen

Zusätzliche künstlerische Leistungen und aktive künstlerische Praxis: Nachzuweisen durch entsprechende Projekte

Weitergeklickt: alles Weitere zur ausgeschriebenen Professur Visual Effects Technologies /Virtual Production auf karriere.filmuniversität.de. Umfassende Informationen zu W-Besoldungen auf academics.de. Die dortigen Informationen zu den Besoldungsgruppen haben wir für diese Meldung übernommen.