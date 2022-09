Star Trek: Discovery | VFX-Breakdown

In nuce: Outpost VFX hat einen VFX Breakdown zur vierten Staffel der Sci-Fi-Serie Star Trek: Discovery veröffentlicht. An den VFXen beteiligt waren die Niederlassungen Los Angeles und Montreal von Outpost VFX – so heißt es in der Videobeschreibung. Die übrigen Niederlassungen des Visual-Effects-Dienstleisters sitzen in Bournemouth, London und Mumbai. Bei Star Trek: Discovery handelt es sich um die mittlerweile sechste Realfilm-Serie angesiedelt im Star-Trek-Universum – und die siebte Star-Trek-Serie überhaupt. Die Serie spielt ungefähr zehn Jahre vor den Ereignissen um die Original-Serie rund um Captain Kirk, Mister Spock, Bones & Co.

Weitergeklickt: Alles Weitere zum VFX-Haus The Outpost auf outpost.vfx.com. In der Vergangenheit hat Digital Production wiederholt über die visuellen Leckerbissen der Mädels und Jungs von Outpost VFX berichtet – darunter: die Vorgängerstaffel von Star Trek: Discovery. Komplettierend hängen wir den VFX Breakdown zur dritten Staffel Star Trek: Discovery von Mackevision an, über den Digital Production im Vorjahr berichtet hat.

Star Trek: Discovery S4 VFX Breakdown