Hawkeye | VFX-Breakdown

In nuce: Der VFX-Dienstleister Image Engine hat einen VFX-Breakdown veröffentlicht, jenes sich der Arbeit an der Superhelden-Serie Hawkeye widmet. Neben Heros Hawkeye der heimliche Held des Videos: Pizza-Hund Lucky – verdankt den Spitznamen seiner Befähigung dazu, Unmengen an Pizza-Dreiecken zu verputzen. Mampf! Mampf! Trivia Fact: In der Serie ist Lucky einäugig – dank der VFXen von Image Engine. Im Originalzustand ist der Schauspielhund binokular.

Weitergeklickt: In der Vergangenheit berichtete Digital Production bereits über blickschöne VFX-Breakdowns – sowohl von den Visual-Effects-Zauber:innen von Image Engine als auch zur Marvel-Erfolgsserie Hawkeye. Ersteres mit Vorzeige-Pokémon Pikachu und Super-Duper-Held Venom, Letzteres mit Knalleffekten, die den kritischen Pyromanen-Blick eines Michael Bay nicht zu scheuen brauchen.

Hawkeye | Breakdown Reel | Image Engine VFX