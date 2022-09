NotchLC wird jetzt in Assimilate nativ unterstüzt!

In nuce: Assimilate und Notch haben bekannt gegeben, ihre professionelle Partnerschaft weiter zu festigen. Das geht aus einer aktuellen Pressemeldung hervor. Ziel der Partnerschaft: User:innen noch bessere Lösungen für Virtual Production Workflows anbieten – egal, ob auf Basis von Greenscreens oder mit Unterstützung von LED-Wänden. Assimilate ist Entwickler von On-Set- und Post-Produktions-Lösungen im Software-Segment. Notch wird als ein Tool beschrieben, welches das Erstellen von Bewegtbildern in Live-Situationen vereinfacht.

In toto: Assimilates Produkt-Portfolio unterstützt jetzt auch Notch Block 3D Environments. Bei den Assimilate Produkten, die von der Unterstützung betroffen sind, handelt es sich um: Live FX Studio (Virtual Production Compositor), Live FX und Scratch (beide Finishing-Suites). Außerdem wird nun NotchLC, der GPU-beschleunigte Videocodec von Notch, nativ unterstützt – sowohl fürs En- als auch fürs Decoding (Digital Production berichtete am 24.08.2022). Erst kürzlich wurde Version 9.5 von NotchLC veröffentlicht. Laut derselben Pressemeldung werden mit der Unterstützung von NotchLC erstmals angeboten: farb- und metadatengenaue Qualitätskontrolle, Mastering- und Transkodierung. Den Entwicklerangaben ist zu entnehmen, dass beide Software-Lösungen (Notch Builder und Assimilate Live FX Studio) Artist-orientiert sind – statt auf die Bedürfnisse von Programmierer:innen ausgerichtet zu sein. Demnach dürfte Artists die Handhabe leichtfallen. Übrigens: User:innen können Scratch zusätzlich dazu nutzbar machen, um Quality Control (Qualitätskontrolle) durchzuführen.

Was leistet Notch Builder für User:innen? In der Pressemeldung heißt es weiter, Notch Builder erlaube es Artists, aufwendige 3D-Umgebungen zügig hochzuziehen – und ebendiese 3D-Szene hinterher als Notch Block zu exportieren respektive in Assimilate Live FX hochzuladen. Assmilate Live FX erlaubt es daraufhin, Live Compositing im Greenscreen vorzunehmen oder Umgebungen auf LED-Wende zu werfen. Über Notch Blocks soll es Artists nun also ermöglicht werden, Previz- und Final-Pixe-Composits vorzunehmen – und zwar in Echtzeit. Der Entwickler gibt an, User:innen können mitunter Beleuchtung, virtuelle TV-Eingänge, die Position von Objekten, oder die Ausrichtung virtueller Kameras steuern. Der Pressemeldung ist eine enthusiastische Wortmeldung von Assimilate-Geschäftsführer Jeff Edson zu entnehmen, der dank der Partnerschaft ein Mehr an Kreativität und Produktivität für Artists prognostiziert. Notch-Mitgründer Luke Malcolm bezeichnet die Partnerschaft als wichtigen Schritt dahingehend, das professionelle Arbeiten am virtuellen Filmset weiter voranzutreiben.

1 of 3

NotchLC in der Praxis: Im Wortlaut der Pressemeldung wird ein Anwendungsbeispiel aus der Arbeitspraxis beschrieben, in dem Leo Lovera, Inhaber des Finishing-Studios Moving Forward Studios, seine Erfahrung mit LotchLC schildert. Darin sagt Leo: „Bei einem kürzlich durchgeführten Projekt mussten wir fünf verschiedene 15-minütige Clips in verschiedenen Auflösungen von liefern – von 1,2K bis 4K. Diese Clips mussten auf einen Medienserver geladen werden. Dank des nativen NotchLC-Encoders in Assimilate Scratch waren ich und mein Team in der Lage, diese Clips drei- bis fünfmal in Echtzeit zu rendern.“ Des Weiteren schildert Leo, dass es sich bei dem Projekt um eine synchronisierte Multiscreen-Veranstaltung handelte, was das Anwendungsbeispiel noch beeindruckender wirken lässt.

Weitergeklickt: Assimilate zusammen mit Notch ausprobieren – über register.assimilateinc.com. Im nachstehenden Video führen Mazze Aderhold (von Assimilate) und Thomas Peters (von Brompton Technology) dadurch, wie ein Aufbau mit 3D Notch Block und einer LED-Wand aussehen kann. Für die professionelle Handhabe von Notch Blocks im Rahmen von Virtual Production, Postproduktion und Quality Control, hat Assimilate ein vierteiliges Video-Tutorial bereitgestellt, bestehend aus den Teilen Live FX Studio: Virtual Production with Notch Blocks, Scratch & Notch Blocks, Scratch & Notch Block QC and Playout und Scratch & NotchLC Mastering and Transcoding. Dieses finden Interessierte ebenfalls gleich hier unten verlinkt.

Frame Remapping technology with Brompton and Live FX



Live FX Studio: Virtual Production with Notch Blocks