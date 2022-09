Blender 3.3 LTS mit Haar-monischer Funktion!

In nuce: Kürzlich hat die Blender Foundation Version 3.3 LTS der quelloffenen 3D-Software Blender veröffentlicht. Zu den aufsehenerregendsten Neuerungen gehören: ein neues Grooming-System (bspw. für Gesichtsbehaarung), neue UV-Unwrapping-Nodes, Integration des Grease-Pencil-2D-Animation-Toolsets mit Dope Sheet und der Timeline – und auch Unterstützung für Arc-GPUs. Kleinere Neuerungen betreffen die 3D-Modellierung, das Scultping, Painting und Texturing – neben den üblichen Nachbesserungen in puncto Performance.

Die wichtigsten neuen Funktionen: Unsere Kolleginnen und Kollegen von cgchannel.com haben sich an fünf der wichtigsten, neu hinzugekommenen Funktionen von Blender 3.3 abgearbeitet. Nachstehend ein Abriss der fünf Vorzeigefunktionen – runtergedampft auf drei Funktionen.

Curve-basiertes Grooming-Toolset: Hinter dem Curve Sculpt Mode verbirgt sich die Möglichkeit, Haar und Fell zu modellieren – mithilfe 11 verschiedener Bürsten (Brushes). Darüber hinaus sind Haarvarianten kombinierbar, deren Dichte und Oberflächenbeschaffenheit anpassbar ist. Beim Grooming-Toolset handelt es sich um die erste, großangelegte Erweiterung für das Geomtry Nodes System. Unterstützt wird die haarige, neue Funktion auch in den Blenders Render-Engines Cycles, Eevee und Workbench. Im Video weiter unten führt Andy Goralczyk , künstlerischer Leiter beim Blender Institute, durch das Grooming-Toolset. Das Blogposting The Future of Hair Grooming von Dalai Felinto , Entwicklungskoordinator bei Blender, setzt Interessierten das neue Grooming-Toolset en détail auseinander.

Prozedurale UV-Workflows und Motion Graphics – mit Geometry Nodes: Die UV-Workflows funktionieren dabei über UV-Unwrap und Pack-UV-Insel-Nodes. Weitere neue Nodes in Blender 3.3: Point Nodes, womit User:innen Punktwolken (Point Clouds) generieren, oder Volume Cube, um Volumenraster (volume grids) zu erstellen – neben weiteren, neuen Nodes zwecks Pfadfindung über Mesh-Kanten (Mesh Edges). Die drei neuen Nodes betreffs Pfadfindung über Mesh-Kanten sind insbesondere dann nutzbringend, wenn es das Ziel eines Artists ist, ungewöhnliche Motion Graphics zu erzeugen.

Die UV-Workflows funktionieren dabei über UV-Unwrap und Pack-UV-Insel-Nodes. Weitere neue Nodes in Blender 3.3: Point Nodes, womit User:innen Punktwolken (Point Clouds) generieren, oder Volume Cube, um Volumenraster (volume grids) zu erstellen – neben weiteren, neuen Nodes zwecks Pfadfindung über Mesh-Kanten (Mesh Edges). Die drei neuen Nodes betreffs Pfadfindung über Mesh-Kanten sind insbesondere dann nutzbringend, wenn es das Ziel eines Artists ist, ungewöhnliche Motion Graphics zu erzeugen. GPU-Rendering mit Cycles mit Arc- und AMD-GPUs: Blender 3.3 unterstützt nun auch Intels neue Grafikprozessoren Arc – sowohl unter Windows- als auch Linux-Betriebssystemen. Bei der Unterstützung von Arc handelt es sich um ersten Schritt – die Grafikkarten der Arc-Pro-A-Serie stehen noch vor der Auslieferung, dazugehörigen Treibern steht es an, der Beta-Phase zu entwachsen. AMD-User:innen freuen sich über Unterstützung für Vega- und Vega-II-GPUs – ebenfalls unter Windows und Linux. Mit Blender 3.3 werden nun auch AMD-Grafikkarten älteren Baujahrs unterstützt. CGChannel nennt als Beispiele die Radeon Pro WX 9100 und Radeon Pro VII.

Weitergeklickt: alles zu Blender 3.3 LTS: auf blender.org und dem Veröffentlichungshinweis. Zum Download von Blender 3.3 LTS. Zuletzt berichtete Digital Production am 1.08.2022 über Blender 3.3., als die neueste Version der quelloffenen 3D-Software in die Beta-Phase ging. Davor war uns Blender 3.2.1 am 11.07.2022 eine Meldung wert. Bei Version 3.2.1 handelte es sich tendenziell um eine kosmetische Korrektur.

The Future of Hair Grooming in Blender