Wie funktionieren die neuen Redshift-Features?

In nuce: Als Nachklapp zur diesjährigen Siggraph, auf der Maxon mit seiner The 3D and Motion Design Show zugegen war, sind jetzt die dazugehörigen Live-Recordings als YouTube-Videos erschienen – unter dem prominenten Personal tummelt sich: Elly Wade aus dem Maxon-Training-Team. In dem knapp fünfzigminütigen Video widmet sich Elly der Handhabe von Redshift, setzt sich mit den aktuellsten Neuerungen der Render-Engine auseinander (darunter: Volumetrische Anisotropie, Random Walk SSS und Blackbody Emission). Eingangs verweist Elly auf den YouTube-Kanal Maxon Training Team, der zahlreiche, Software-spezifische Informationen für interessierte User:innen bereithält.

Maxon-Trainerin Elly Wade: Elly kommt aus dem Vereinigten Königreich, bringt über sieben Jahren Berufserfahrung mit. Sie verdingt sich als freischaffende Grafikdesignerin, hat Graphic Design an der Arden University studiert. Zu den Werken aus ihrem Künstler-Portfolio zählen Cover-Gestaltungen für Interpreten aus der Musikindustrie. Hinsichtlich Software hat sich Elly auf Cinema 4D und Redshift spezialisiert. Zuletzt berichtete Digital Production am 21.10.2021 über Ellys didaktisches Engagement, wobei es um das Modellieren einer Getränkedose in Cinema 4D ging, weswegen wir humorig titelten: „Da freut sich Jürgen Trittin: Dosenpfand jetzt auch virtuell? Nein, nur ein Tutorial für C4D!“

Elly Wade @ The 3D and Motion Design Show Siggraph 2022, Day 2