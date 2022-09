Ein neues Maya für Gelegenheitsnutzer?

Maya Creative richtet sich an den Hin-und-Wieder-Nutzer von Autodesk Maya – bei breitem Funktionsumfang. Die Bezahlung wird über Autodesk Flex abgewickelt.

In nuce: Autodesk hat die Veröffentlichung von Maya Creative angekündigt – die Budget-Variante von Autodesk Maya. Zugänglich gemacht wird Maya Creative über Autodesk Flex (die Pay-as-you-go-Zahlungsoption von Autodesk, die sich an solche User:innen richtet, die nur gelegentlich auf ein Produkt zugreifen. Wie Autodesk Flex funktioniert, erklärte Digital Production am 15.09.2021).

Der Funktionsumfang von Maya Creative schließt die Bereiche Animation, Rigging, Modeling, Rendering – und interaktive Tutorials. Nachstehend die gelisteten Funktionen aus dem Animations-Bereich. Alle weiteren Funktionen erschließt sich für interessierte User:innen mit dem Produkt-Video unten. Eine Vergleichstabelle hilft dabei, sich den Faktungsumfang von Maya Creative gegen den der regulären Maya-Ausführung zu erhalten (bspw. werden bei Maya Creative nicht unterstützt: Linxus-Betriebssystem, Unterstützung für Unreal Live Link, Drittanbieter-Plugins, u.a.).

Cached Playback: Damit erkennen Artists vorgenommene Änderungen an ihren Animationen – ohne auf Playblast zurückgreifen zu müssen

Damit erkennen Artists vorgenommene Änderungen an ihren Animationen – ohne auf Playblast zurückgreifen zu müssen Time Editor: Ermöglicht laut Autodesk hochwertige Animation Edits – mithilfe eines leicht bedienbaren Clip-basierten Editor

Ermöglicht laut Autodesk hochwertige Animation Edits – mithilfe eines leicht bedienbaren Clip-basierten Editor Graphic Editor: Animation-Kurven vermittels einer grafischen Representation der Bewegungsabläufe erstellen, sichten und anpassen

Animation-Kurven vermittels einer grafischen Representation der Bewegungsabläufe erstellen, sichten und anpassen Ghosting Editor: Erlaubt es, Bewegung und Positionierung von Objekten entlang eines Zeitstrahls zu visualisieren

Erlaubt es, Bewegung und Positionierung von Objekten entlang eines Zeitstrahls zu visualisieren Blue Pencil Toolset: 2D-Skizzen direkt in die Viewport zeichnen, um damit Bewegungsabläufe und Animationspfade zu planen

Weitergeklickt: alles Weitere zu Maya Creative auf autodesk.com. Der putzige Drache aus dem Aufmacherbild, der an Spyro The Dragon erinnert, stammt von 3D Artist Gabriel Richaud.

Introducing Maya Creative