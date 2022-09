Eine benutzerfreundliche 3D-Scanning-App?

In nuce: Mit Qlone wird eine Cloud-basierte 3D-Scanning-App veröffentlicht – die sich insbesondere für an Fotogrammmetrie interessieret User:innen richtet. Der Entwickler wirbt mit der Einstiegsfreundlichkeit der App. Mithilfe der App lassen sich die eingescannten Objekte modellieren. Verfügbar ist Qlone sowohl für Apple- als auch Android-Mobilteile.

Wie funktioniert Qlone? Laut Entwickler ist die Handhabe von Qlone vergleichsweise einfach:

Kostenlose Qlone-Matte ausdrucken (auf regulären Druckerpapier, welches allerdings knitterfrei sein sollte). Die Qlone-Matten liegen in unterschiedlichen Größen vor – je nach Größe des zu scannenden Gegenstands, ist eine entsprechend große Qlone-Matte zu drucken

Gegenstand mittig auf der Qlone-Matte platzieren

Smartphone via Qlone-App auf Qlone-Matte und Gegenstand ausrichten. Die App führt die Userin durch den Scanning-Vorgang. Der Scanning-Vorgang besteht daraus, den Gegenstand einmal komplett zu umrunden – immer mit Smartphone im Anschlag. Alternativ kann die Userin die Qlone-Matte (mit Gegenstand darauf) händisch drehen. Dadurch gelingt es gleichermaßen, den gewünschten Gegenstand rundum per App zu erfassen. Voilà! Der Scanning-Vorgang ist abgeschlossen

Seitens Entwickler wird empfohlen, den Scanning-Vorgang in einem gut ausgeleuchteten Raum durchzuführen. Im Video gleich hier unten wird der komplette Vorgang erklärt

Weitergeklickt: alles Weitere zu Qlone auf qlone.pro. Während vergangener Monate hatte Digital Production vermehrt über kostenpflichtige und kostenlose Fotogrammmetrie-Software berichtet – darunter jüngst über 3Dflow (21.03.2022) und Kiri Engine (8.09.2022).

How to use Qlone?



5 Unique Features of the most User-Friendly 3D Scanning App!