In nuce: Digital Domain hat einen VFX-Breakdown zum Bollywood-Blockbuster RRR veröffentlicht. Der Actionfilm fand im März dieses Jahres als Hindi-Sprachversion mit Untertiteln seinen Weg in die deutschen Kinos, ist einer der kostspieligsten indischen Filmproduktionen bis dato – und wurde seitens Filmkritik überwiegend positiv aufgenommen. Das Kürzel RRR des Filmtitels steht für Rise Roar Revolt. Mit einer Lauflänge von über drei Stunden ist RRR mehr als abendfüllend. Regie führte S. S. Rajamouli (Koduri Srisaila Sri Rajamouli), der mit seinen Action-Fantasy-Filmen zu einem der finanziell erfolgreichsten Filmemachern Indiens zählt. RRR markiert S. S. Rajamouli zwölfte Kinofilmproduktion, erzählt die fiktionale Geschichte zweier Revolutionäre, die sich aus ihrem Heimatland verabschieden, bevor das Zweiergespann in den 1920ern zu patriotischen Freiheitskämpfern avancieren.

Weitergeklickt: Zwei weitere, blickschöne VFX-Breakdowns der Mädels und Jungs von Digital Domain – zum vierten Ableger der Matrix-Reihe und der Action-Komödie Free Guy.

22.02.2022: Der Kampf Mensch gegen Maschine geht weiter: Können die Wachowskis die Matrix wiederbeleben – und leistet Digital Domain Geburtshilfe?

Der Kampf Mensch gegen Maschine geht weiter: Können die Wachowskis die Matrix wiederbeleben – und leistet Digital Domain Geburtshilfe? 1.02.2022: Mehr als nur Kollateralschaden: Dieser Breakdown zerdeppert Mini-Vans und Family-PKWs zu Altmetall!

RRR | VFX Breakdown | Digital Domain