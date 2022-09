Das Making-of zum Star-Wars-Kurzfilm E-11

In nuce: Auf Maxons-YouTube-Kanal wurde das Video veröffentlicht, in welchem unser Autor Robert Hranitzky auf der International Broadcast Convention 2022 (IBC) mit seiner Präsentation „Unboxing the VFX of E-11“ erklärt, wie sein ambitionierter Fanfilm entstanden ist. Die Präsentation war Bestandteil von Maxons The 3D and Motion Design Show (Digital Production berichtete am 26.08.2022). Mit seinem Kurzfilm E-11 (benannt nach der gleichnamigen Laserkanone) stellt sich Robert Hranitzky die Frage „Was wäre, wenn der E-11 Blaster ein echtes, neue Produkt wäre – und ein Sturmtruppler das Ding auf YouTube unboxen und reviewen würde?“ Das IBC-Video mit einer Lauflänge von knapp 50 Minuten ist gleich hier unten verlinkt.

Der Filmemacher: Kreativkopf hinter dem etwas anderen Star-Wars-Fan-Film ist einer unserer Autoren: Robert Hranitzky – seines Zeichens freiberuflicher Motion Designer, mit einem Faible für die vielleicht berühmteste Space Opera, aus einer weit, weit, weit entfernten Galaxis. Wer Roberts Schaffen aus nächster (Social-Media-)Nähe verfolgen möchte, der folgt dem kreativen Kopf auf Instagram oder Twitter. Alternativ besucht ihr sein Profil auf unserer Autorenseite.

Weitergeblättert: Artikel „The Making of E-11” in der DP 05 : 2022: Auf Seite 6 beginnt der zwanzig Seiten umspannende Werkstattbericht, verfasst von Robert Hranitzky persönlich, der einen detaillierten Einblick in die Entstehungsgeschichte des humoristischen Fanfilms bietet. Die Ausgabe ist kostenlos als E-Paper verfügbar.

Robert Hranitzky @ The 3D and Motion Design Show, IBC 2022