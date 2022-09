Midea Group | VFX-Breakdown

Was sind HLKK-Anlagen? Und wieso kühlts bei Worldwide FX ab, wenn Charles Darwin mit seinem Survival of the Fittest um die Ecke kommt?

In nuce: Die Firma Worldwide FX hat einen VFX-Breakdown veröffentlicht – deren Inhalt: ein Werbespot für die Midea Group. Bei der Midea Group handelt es sich um einen Hersteller sogenannter HLKK-Anlagen (Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik) mit Hauptsitz in China. Für den Werbespot haben die Mädels und Jungs von Worldwide FX über 50 Shots beigesteuert. In der Videobeschreibung heißt es, der VFX-Dienstleister sei bereits in der Vorproduktion zum Spot beteiligt gewesen – steuerte Concept Designs, Umgebungen, Storyboards und Animatics bei.

Nikolay Bonev, VFX-Supervisor des Projekts, sagt über das Projekt: „Die größte Herausforderung bestand darin, eine Geschichte zu erzählen, die vom Urknall bis zum Endprodukt reicht.“ Dabei erforderte speziell das Visualisieren von transformierenden Objekten Beharrlichkeit seitens beteiligter Artists. Neben dem VFX-Breakdown finden Interessierte nachstehend den fertigen Midea-Werbespot verlinkt.

Weitergeklickt: Digital Production berichtete wiederholt über das Kreativschaffen von Worldwide FX – siehe: die Comicbuchverfilmung Hellboy – Call of Darkness (27.12.2021) und der Kriegsfilm The Outpost (4.08.2020).

Midea Commercial VFX Breakdown by WorldWide FX



MIDEA – The Evolution of Species – Trailer