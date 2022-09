Mari 6.0 jetzt als offene Alpha verfügbar

Die Software für 3D-Texturen von The Foundry nähert sich Version 6 an. Vorzeigefunktionen sind: weiterentwickelte Kompatibilität mit der VFX-Referenz-Plattform CY 2022 und ein verbesserter USD-Workflow.

In nuce: The Foundry veröffentlicht Mari in der Version 6.0 – vorerst als öffentliche Alpha. Mari ist eine Software für das Zeichnen von 3D-Texturen. Mit dem Alpha-Release wird Mari mit den Spezifikationen der VFX-Referenz-Plattform CY 2022 weiterführend kompatibel. Außerdem werden USD-Workflows nun noch besser unterstützt – unter anderem dadurch, dass Artists USD-Materialien mit Arnold-Shadern direkt in Mari bearbeiten können.

In toto: Bereits mit dem Release der Vorgängerversion Mari 5.0 wurde die Unterstützung für USD-Workflows ausgebaut (Digital Production berichtete am 22.11.2021). Mit Mari 6.0 können jetzt auch USD-Look-Dateien exportiert werden, die einen bestimmten Rendering-Shader enthalten. Zudem können jetzt auch USD-Looks mit Materialzuweisungen exportiert werden. Der Vorteil dadurch: es können unterschiedliche Shader unterschiedlichen Geometriebestandteilen zugeordnet werden. Die Kompatibilität mit der VFX-Referenz-Plattform CY 2022 wurde an die aktuellste Version angepasst (siehe hierzu wieder Digital Production vom 22.11.2021). Der Veröffentlichungshinweis zu Mari 6.0 beinhaltet eine Tabelle, welche die Unterstützung von CY2022 zwischen Mari 5 und 6 miteinander vergleicht.

Weitergeklickt: Veröffentlichungshinweis zur offenen Alpha von Mari 6.0. Produktseite zu Mari von The Foundry.