Felsig-steinige Asset-Sammlung veröffentlicht

In nuce: Jean-Baptisite Verdier, Lead Matte Painter bei Weta Digital, hat seine 3D Rock Collection veröffentlicht. Bei der 3D Rock Collection handelt es sich um eine Asset-Sammlung, die sich speziell an die Bedürfnisse von Concept Artists und Environment Artists richtet. Jean-Baptisite beschreibt die Sammlung als zugeschnitten auf mitunter Maya, Clarisse, Unreal Engine oder Blender. Erstellt wurde die Sammlung allerdings mit Houdini. Laut Beschreibung ist die Sammlung sowohl für kommerzielle als auch private Projekte bestimmt. In welchem Umfang 3D Rock Collection für kommerzielle Projekte verwendet werden darf, unterscheidet sich je nach erworbener Lizenz (siehe unten). Im Download-Umfang sind 11 Felsen-Assets enthalten, die miteinander kombinierbar sind. Unterstützt werden die Datei-Formate .obj, .fbx, .abc und .blend.

Weitergeklickt: Zur 3D Rock Collection auf artstation.com (Kostenpunkt: 19 US-Dollar für die Standard-Lizenz, 99 US-Dollar für die erweiterte, kommerzielle Lizenz). Auf seinem Artstation-Profil präsentiert Jean-Baptisite Verdier viele seiner professionellen Arbeiten, die er im Verlauf seiner mittlerweile fast neun Jahre andauernden Karriere bei Weta Digital gewuppt hat – darunter solche für: Dawn of the Planet of the Apes, Alita: Battle Angel oder Guardians oft he Galaxy Vol. 2.

rocks01 01