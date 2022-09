Das CityEngine User Meeting sucht nach Speakern!

In nuce: Bald findet das nächste CityEngine User Meeting (CEUM) statt – genauer: am Donnerstag, dem 10.11. dieses Jahres, von 16:30 bis 19:15 Uhr zentraleuropäischer Zeit. Stattfinden wird das CEUM online. Damit jährt sich die Veranstaltung für User der Software für virtuellen Städtebau zum sechsten Male.

In toto: Aktuell wird im Rahmen des Call for Speakers noch nach Sprecherinnen und Sprechern gesucht (vorstellen können sich Interessenten über die Mailadresse: info@vrbn.io). Die Funktion, sich für die Veranstaltung als Besucherin oder Besucher zu registrieren, wird bald freigeschaltet. Das Video unten vermittelt einen Eindruck vom letztjährigem Event (weitere Video sind hinter nachfolgendem Link abrufbar). Die Veranstaltung wird von den 3D-Architektur-Experten von VRBN Solutions organisiert, findet in Partnerschaft mit dem Softwarehersteller Esri Inc.

Weitergeklickt: alle weiteren Infos zum sechsten CityEngine User Meeting.

CEUM 2021: Intro