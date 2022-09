Render Farm Management Software von Blender Studio erschienen!

In nuce: Blender Studio hat Flamenco 3 veröffentlicht – die neueste Version der quelloffenen und kostenfreien Render Farm Management Software. Flamenco wurde von Blender Studio intern entwickelt, kommt bis dato vor allem bei Blender-Studio-eigenen Produktionen zum Einsatz (siehe beispielsweise den komödiantischen Grusel-Kurzfilm Sprite Fright. Digital Production berichtete am 28.12.2021). Für Windows-, Linux- und Mac-Betriebssysteme ist die Farm Management Software verfügbar.

In toto: Die Software richtet sich sowohl an Einzelpersonen als auch kleinere Studios, ist für Renderfarmen mit bis zu 100 Computern ausgelegt, auf die Teams von bis zu 10 Artists zugreifen können. Flamenco wurde auf die Aufgaben Frame Rendering und Video Encoding ausgerichtet, unterstützt alle Blender-Versionen und funktioniert auch offline. Die Software wurde mit dem Gedanken hochgezogen, eine einfach zu bediendne Software zur Verwaltung von Renderfarmen anzubieten. In Video unten, welches parallel zum Release von Flamenco 3 veröffentlicht wurde, erklärt Dr. Sybren Stüvel, Softwareentwickler beim Blender Institute, wie es gelingt, eine Blender-basierte Renderfarm binnen fünf Minuten einzurichten (siehe auch den dazugehörigen Quickstart).

Weitergeklickt: Hier geht’s zum Download von Flamenco.

Quellen: cgchannel.com, studio.blender.org, flamenco.blender.org, developer.blender.org (Quellcode)

Installing Flamenco in 5 minutes