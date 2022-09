Wie die Titelsequenz aus Baz Luhrmanns Elvis-Film nachmachen?

In nuce: Als Nachklapp zur diesjährigen Siggraph, auf der Maxon mit seiner The 3D and Motion Design Show zugegen war, sind jetzt die dazugehörigen Live-Recordings als YouTube-Videos erschienen – unter dem prominenten Personal tummelt sich: Bahnoor Barry. Der Fokus des zirka dreiviertelstündigen Videos liegt auf Cinema 4D R26 und Red Giant Tools. Der Clou: Als Anwendungsbeispiel dient Bahnoor die animierte Titelsequenz aus Baz Luhrmanns Elvis-Film (siehe unten). Das Tutorial richtet sich vorrangig an Anfängerinnen und Anfänger, die den Einstieg mit Cinema 4D suchen. Nachfolgende Punkte werden im Verlauf des Tutorials bearbeitet:

Bahnoor Barry ist ein 2D- & 3D-Motion-Graphics-Artist, stammt ursprünglich aus Pakistan, arbeitet aktuell in Miami, Florida. Seit etwas über einem Jahr ist Mahnoor als Motion Graphic Designer bei Fox Television Stations angestellt (mit Augenmerk auf Broadcasting, Nachrichtenformate, Sportsendungen und Intros für TV-Shows). Das Bild unten zeigt einige der Motion-Graphics-Arbeiten Bahnoors. Sie ist Bachelor-Absolventin aus dem Fachbereich Visual Effects und Motion Graphics von Art Institutes, zusätzlich hat sie einen – ebenfalls – Bachelor-Abschluss in Computer Animation von der Lynn University.

Weitergeklickt: Präsentiert wird Mahnoor von Elly Wade, die ebenfalls auf der Siggraph mit einem Vortrag zu Redshift vertreten war (Digital Production berichtete am 14.09.2022).

Mahnoor Barry @ The 3D and Motion Design Show Siggraph 2022, Day 2



Elvis – 10 Minute Preview – Warner Bros. UK & Ireland