Mit Stable Diffusion Texturen in Blender erstellen?

In nuce: Carson Katri, Entwickler von Mobile Apps, hat ein Add-on namens Dream Textures veröffentlicht, welches Stable Diffusion in Blenders Shader-Editor integriert. Stable Diffusion ist eine Text-zu-Bild-KI (Text to Image). Via Texteingabe ermöglicht sie es, Bilder unterschiedlicher Stilrichtungen, Motive und Arrangements zu generieren (Digital Production berichtete am 6.09.2022). Ähnlich verhält es sich mit Dream Textures – hier wie dort lassen sich Grafiken über Texteingaben erstellen.

In toto: Bei Dream Texture werden automatisch Texturen generiert, was besonders dann praktikabel ist, wenn es daran geht, schnell Variationen einer bereits vorhandenen Textur zu erstellen. Praktisch: Über die Option Nahtlos (Seamless) lassen sich Texturen erstellen, die nahtlos ineinander übergehen.

Weitergeklickt: Zu Dream Textures auf github.com. Der Entwickler ist über seinen Blog, sein Twitter-Profil oder über Github erreichbar. Am 15.09.2022 berichtete Digital Production über eine ähnliche Entwicklung zu Stable Fusion respektive darüber, wie die Technologie für das Texturing nutzbar gemacht wird. Entwickler Travis Hoppe geht mit seinem Projekt einen ähnlichen Weg wie Carson Katri.