Moonknight | VFX Breakdown

In nuce: Union VFX hat einen VFX Breakdown zu Disneys Streaming-Serie Moon Knight veröffentlicht. In der Serie wird ein ehemaliger CIA-Agent, gespielt von Oscar Isaac, vom altägyptischen Mondgott Khonshu gerettet. Seit März dieses Jahres ist die Serie auf der Streaming-Plattform Disney Plus aufrufbar. In weiteren Rollen sind zu sehen: Ethan Hawke, May Calamawy und blickschöne VFXen von Union VFX. Produziert wird Moon Knight von Kevin Feige, dem zentralen Kreativkopf hinter dem Marvel Cinematic Universe. Als Regisseur einiger Episoden wurde unter anderem Mohamed Diab verpflichtet. Der ägyptische Drehbuchautor und Regisseur bereichert die Serie durch seinen persönlichen Background um Authentizität.

Union VFX sitzt in Soho, London, hat sich auf VFX Design, CG Animation, Digital Makeup, Compositing und Matte Painting spezialisiert. Der Dienstleister legt ein besonderes Augenmerk auf GC Environments und solche Effekte, die für Zuschauer unsichtbar bleiben. Im Portfolio der Firma befinden sich, neben Moon Knight, beispielsweise die Fortsetzung Trainspotting 2, der Sci-Fi-Film Annihilation, der preisegekrönte Three Billboard outside Ebbing, Missouri oder der Actioner The Gentlemen. Victor Perez ist einer derjenigen Artists, die für Union VFX gearbeitet haben (Digital Production berichtete am 11.03.2022).

Moon Knight | VFX Breakdown Reel