Epic Games und Autodesk rücken zusammen

In nuce: Epic Games und Autodesk haben angekündigt, eine strategische Zusammenarbeit einzugehen. Ziel dieser sei es, „immersive Echtzeit-Erlebnisse in allen Branchen zu beschleunigen, beginnend mit Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen (AEC – Architecture, Engineering & Construction)“. Den ersten Schritt in diese Richtung stelle der kostenlose Zugang zu Twinmotion für Revit-Kunden dar. Autodesk Revit ist eine Software, die sich an Architekten, Gebäudetechniker und Tragwerksplaner richtet. Twinmotion ist eine Echtzeit-Software für die Architekturvisualisierung (Digital Production berichtete über den Release von Twinmotion 2021.1 am 12.07.2021).

In toto: In der Selbstdarstellung heißt es weiter, die jüngst veröffentlichte Version von Twinmotion ermögliche das Rendern von (Bewegt)bildern mit Auflösungen von bis zu 64K. Weiter heißt es, die neueste Version von Twinmotion enthalte eine neue Integration mit der Modellierungsplattform Sketchfab (Digital Production berichtete am 23.07.2021 darüber, als Sketchfab von Epic Games übernommen wurde). Dank des Twinmotion Importer Plugins soll es Nutzern ein Leichtes sein, Assets von Twinmotion in die Unreal Engine zu übertragen. Die Selbstdarstellung führt weiter aus, man wolle Workflows für Kreativschaffende verbessern, indem Barrieren zwischen Software-Lösungen wegfallen. Für die Zukunft ist es angedacht, die strategische Zusammenarbeit auf den Bereich Medien und Unterhaltung (M&E – Media und Entertainment) auszuweiten.

