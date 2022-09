Wacom veröffentlicht neues Stift-Display Cintiq Pro 27

Das Grafiktablett spricht die Erfordernisse von Kreativprojekten an – egal, ob Modeling, Animation oder Spieleentwicklung. Eine Produktmeldung.

In nuce: Wacom, Hersteller von Grafiktabletts, hat sein neuestes Produkt präsentiert: das Wacom Cintiq Pro 27 Stift-Display. Das geht aus einer aktuellen Pressemeldung hervor. Das Gerät wurde auf die Bedürfnisse von Kreativ-Profis zugeschnitten – beispielsweise: 2D-Illustratoren, 3D-Modellierer, Animatoren, Spieleentwickler oder Virtual Production Artists.

Wacom Cintiq Pro 27 Product trailer – German



In toto: Das neueste Stift-Display von Wacom wurde von Digital Artists und Content-Creation-Teams entwickelt. Es vereint Stift- und Touch-Technologie mit wertiger Bildschirm- und Farbleistung. Im Vergleich zum Cine Pro 24, soll das Cintiq Pro 27 weniger Platz beanspruchen und leichter sein. Parallel führt Wacom den Pro Pen 3 ein, der mitunter in puncto Griffstärke, Gewicht und Gewichtsverteilung anpassbar ist. In der Pressemeldung sagt Faik Karaoglu, Executive Vice President der Branded Business Group von Wacom, übert das neue Gerät: „Die speziellen Anforderungen freiberuflicher und festangestellter Kreativer, die frei, schnell und effizient auf globaler Ebene zusammenarbeiten müssen, erfordern ein multifunktionales Kreativwerkzeug.“

Übrigens: In unserer übernächsten Ausgabe, der Digital Production 01 : 2023, werden wir das Cintiq Pro 27 durchs Testlabor jagen, euch berichten, ob das Stift-Display hält, was die Pressemeldung verspricht.

Verfügbar ist das Cintiq Pro 27 im Wacom eStore und bei ausgewählten Händlern. Empfohlene Verkaufspreis für das Wacom Cintiq Pro 27 Stift-Display: 3.849,99 Euro. Empfohlener Verkaufspreis für den Wacom Ergo-Standfuß: 599,99 Euro. Paket, bestehend aus Grafiktablett und Standfuß: 4.449,99 Euro empfohlener Verkaufspreis.

Technische Spezifikationen: Nachstehende folgen die wichtigsten, technische Spezifikationen des Wacom Cintiq Pro 27:

: Hat laut Pressemeldung nahezu keine Parallaxe oder Latenz, verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, wodurch der Cursor fast doppelt so schnell auf die Eingabe reagiert wie bei früheren Modellen. Das Display ist mit HLG (Hybrid Log-Gamma) und der PQ-Gamma-Kurve (Perceptual Quantization) zur Anzeige und Bearbeitung von HDR-Videoinhalten (High Dynamic Range) ausgestattet. Die Details: 4k-Auflösung in 10-Bit-Farben, 98 Prozent DCI-P3 (Digital Cinema Initiatives – Protocol 3), Farbgenauigkeit von 99 Prozent Adobe RGB. Die Pressemeldung wirbt mit dem Pantone Validated-Siegel und dem Pantone SkinTone Validated-Siegel. Damit erfülle das Cintiq Pro 27 den Pantone-Standard für die präzise Darstellung der gesamten Bandbreite menschlicher Hautfarben. Platzsparend: Das Cintiq Pro 27 Display hat einen geringeren Platzbedarf als das Cintiq Pro 24. Die randlose, angeraute Glasoberfläche soll Benutzern präzise Kontrolle und natürliche Stiftführung auf dem Bildschirm ermöglichen.

Ist für die nicht-dominante Hand der Nutzerin hilfreich. Etwa dann, wenn es bei der Kreativarbeit daran geht, ein Modell ein- und auszuzoomen oder zu drehen, während man parallel mit dem Stift arbeitet. Die Selective-Touch-Funktion mit zehn Punkten bietet eine Bedienung über Schiebereglern, richtet sich vor allem an Kreativschaffende aus dem Bereich Virtual Production. Das Stift-Display ist sowohl mit Mac als auch mit Windows kompatibel. Die Multi-Touch-Funktion unter Linux ist abhängig von der Unterstützung der jeweiligen Anwendung. Multi-Touch ist wahlweise auch ausschaltbar. Pro Pen 3: Griffstärke, Gewicht und Gewichtsverteilung des Stifts sind anpassbar. Dazu kommt eine verbesserte Neigungserkennung. Auch der Pro Pen 3 ist, wie die Vorgänger, mit der EMR-Technologie (Elektromagnetische Resonanz) ausgestattet – mit 8.192 Druckstufen und batterielosem Betrieb. Der Stift verfügt über drei programmierbare Seitenschalter, die Software-Kurzbefehlen zugeordnet werden können.