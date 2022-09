Zwei Studenten-Oscars gehen an HFF-Filmprojekte!

In nuce: Zwei Studenten-Oscars in der Kategorie Narrative gehen dieses Jahr an die HFF München. Der Abschlussfilm Almost Home und der Übungsfilm Eigenheim (Rooms) konnten sich die Preistrophäen sichern. Almost Home erzählt einen Mutter-Sohn-Konflikt im Weltraum, bildet Parallelen zur Pandemie, Eigenheim befasst sich mit dem Thema Zwangsräumung. Die beiden Student Academy Awards hat die HFF-Abteilung Spielfilm-Regie, unter Leitung von Prof. Julia von Heinz und Prof. Marcus H. Rosenmüller, errungen. Insgesamt waren sieben studentische Kurzfilme aus aller Welt unter den Finalisten. In der Kategorie Narrative wurden insgesamt drei Gewinnerinnen gekürt. Die Preisverleihung findet zum ersten Mal seit 2019 wieder live statt: am 20. Oktober im David Geffen Theatre in Los Angeles. In diesem Rahmen wird auch bekanntgegeben, wer die Student Academy Awards in Gold, Silber oder Bronze erhält. Zum 49. Mal verleiht die Academy of Motion Picture Arts & Sciences dieses Jahr die Student Academy Awards an den filmischen Nachwuchs.

Kurzbeschreibung der Filmhandlung zu Almost Home: Als Weltraumforscherin Nico und ihr pubertierender Sohn Jakob kurz vor ihrer Ankunft auf der Erde vom Ausbruch eines hochansteckenden Virus erfahren, ringen sie um die Entscheidung, zu landen oder auf unbestimmte Zeit in den Weltraum zurückzukehren. HFF-Team: Nils Keller (Regie), Georg Nikolaus (Kamera), Philip Hofmann, Jonas Lembeck, Robert Richarz, Carolina Oswald (Produktion mit lehof Media), Lukas Väth (VFX)

Kurzbeschreibung der Filmhandlung zu Eigenheim: Das Seniorenpaar Monika und Werner Baland lebt in einer kleinen Dreizimmerwohnung am Stadtrand. Eines Tages wird Ihnen von ihrer neuen Vermieterin eine Eigenbedarfskündigung überreicht. Die junge Mutter möchte selbst mit ihrer Familie einziehen. Doch die Wohnungssuche stellt sich für das Seniorenpaar als außerordentlich schwierig dar. HFF-Team: Welf Reinhart (Regie), Tünde Sautier (Drehbuch), Matthias Kofahl (Kamera), Louis Merki (Produktion mit Merki und Reinhart Film GbR), Giorgia Germeno (Produktionsleitung)

