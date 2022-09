Festival of Animation Berlin | Verlosung

In nuce: An diesem Wochenende geht der Vorhang auf, für das nunmehr 6te Festival of Animation Berlin – die FAB 2022! Das Festival versammelt internationale und regionale Animationsfilme, bringt diese nach Berlin. Auf der FAB 2022 gibt es insgesamt elf Wettbewerbsprogrammen, viele Filmspecials und Beiträge rund ums Thema Animation. Wir verlosen 2×2 Freikarten für das Wettbewerbsprogramm Neue Talente, in dem 11 spannende Animationsfilme von Nachwuchsfilmemacherinnen und -filmemacher zu sehen sein werden.

Einer der sehr empfehlenswerten Filme, die im Rahmen des Programms Neue Talente gezeigt werden, ist der Kurzfilm The Sein’s Tears. Der Film dokumentiert die Ereignisse der Nacht des 17. Oktobers 1961, als sogenannte algerische Arbeiter auf die Straße gingen, um gegen die von der Polizeipräfektur verhängte Ausgangssperre zu demonstrieren. Ein sowohl historisch relevanter als auch stilistisch ansprechender Film. Die weiteren Filme des Wettbewerbsprogramm Neue Talente sind über fa.berlin.com einsehbar.

Alles, was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist, uns folgende Gewinnfrage zu beantworten.

Die Gewinnfrage: Wie heißt die algerische Partei (damals Unabhängigkeitsbewegung), die zu den friedlichen Demonstrationen am 17ten Oktober 1961 aufgerufen hat?

Zum Ablauf: Tragt eure Antwort in das Formular ein.

Einsendeschluss ist bereits morgen, der 30.09.2022. Viel Glück!

Wichtige Eckdaten: Stattfinden wird das Wettbewerbsprogramm Neue Talente im City Kino Wedding, in der Müllerstraße 74, in 13349 Berlin, am Samstag, den 1.10.2022, von 19:00 bis 20:30 Uhr.