Wie gelingen Flüssigkeitssimulationen mit Houdini?

In nuce: Entwicklerinnen und Entwickler der KAUST Computational Science Group (CSG) haben den Code ihres Multigrid Frameworks für Houdini veröffentlicht. Vorgestellt wurde das Framework erstmals auf der diesjährigen Siggraph. Das Team gibt an, mit ihrem Framework könne man Flüssigkeitssimulationen mit über einer Milliarde Partikeln erstellen – und das effizient. Die CSG hat sich der Aufgabe verschrieben, genaue und effiziente Simulationen für wissenschaftliche und visuelle Berechnungen zu ermöglichen.

Happy to share the code of our #SIGGRAPH2022 state-of-the-art #Multigrid solver enabling efficient #FluidSimulation with 1+ billion particles. Step-by-step build instructions, all example scenes, and #Houdini files to explore the interplay with our solver:https://t.co/yDcYPlzEDK pic.twitter.com/aIWc5ZZ3y3

— KAUST Computational Sciences (@csgKAUST) September 19, 2022