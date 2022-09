Wie Houdini-Curves nach Unreal Engine 5 übertragen?

Technical Artist Simon Verstraete zeigt in seinem zwölfminütigen Video-Tutorial, wie die Curves Tool in Houdini funktionieren – und deren Export in die UE 5.

In nuce: Der freischaffende Technical Artist Simon Verstraete hat ein neues Video-Tutorial über Houdini veröffentlich. Im knapp zwölfminütigen Video setzt Simon auseinander, wie es Artists gelingt, ein Curves Tool in Houdini hochzuziehen, die erstellten Curves in die Unreal Engine 5 zu exportieren – außerdem erzählt Simon darüber, worin der praktische Nutzen dieses Vorgehens liegt. Laut Simon kann das Vorgehen nützlich sein, um ein Straßennetz zu erstellen, oder umherflanierende Passanten abzubilden. Simon Verstraete ist Alumnus von Digital Arts and Entertainment, dort studierte er Game Graphics im Bachelor.

Weitergeklickt: In der Vergangenheit hat Digital Production wiederholt über das Tutorial-Angebot Simons und sein Geschick als Entwickler berichtet. Nachstehend folgt eine Auswahl:

