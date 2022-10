Mit diesen Plugins verschmelzen Maya und Unreal Engine miteinander!

Unreal Live Link 2.1 ist erschienen! Damit wird es leichter, parallel in Autodesk Maya und in Epics Unreal Engine zu arbeiten.

In nuce: Autodesk und Epic Games haben Unreal Live Link 2.1 für Maya veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die neueste Version der Plugins, mit deren Hilfe sich Maya und Unreal Engine miteinander verknüpfen lassen. Unreal Live Link 2.1 besteht aus zwei Plugins – einem für Maya und einem für Unreal Engine, die miteinander verbunden sind. Der Datenaustausch zwischen den beiden Anwendungen soll dank der Plugins in Echtzeit erfolgen. Timecode-Daten werden zwischen den beiden Anwendungen außerdem ausgetauscht, was es ermöglicht, simultan zwischen die Timelines der beiden Anwendungen zu scrubben. Übrigens: Wenige Vorgängerversionen zuvor hieß Unreal Live Link noch Maya Live Link. Unreal Live Link 2.1 funktioniert mit Maya 2020 und aufwärts, wird für Windows- und Linux-Betriebssysteme unterstützt.

Nachstehend folgen einige der Neuerungen, die in Version 2.1 untergebracht wurden:

Asset-Filterfunktionen: Durch Texteingabe ist es möglich, nach bestimmten Unreal-Engine-Assets oder -Sequenzen zu suchen.

Durch Texteingabe ist es möglich, nach bestimmten Unreal-Engine-Assets oder -Sequenzen zu suchen. Kameraeigenschaften übertragen: Damit wird es ermöglicht, beispielsweise Einstellungen für Blende oder Brennweite von der einen in die andere Anwendungen zu übertragen.

Damit wird es ermöglicht, beispielsweise Einstellungen für Blende oder Brennweite von der einen in die andere Anwendungen zu übertragen. Live-Link-Einstellungen: Diese lassen sich jetzt als Bestandteil einer Maya-Szenendatei abspeichern.

Weitergeklickt: Unreal Live Link 2.1 für Maya ist über Autodesks App Store oder Github erhältlich. Am 16.08.2022 berichtete Digital Production über ein Tutorial-Video, erschienen auf dem Maya Learning Channel, welches auseinandersetzt, wie das Live Link Plugin in der Handhabe funktioniert.