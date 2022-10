Sandman | VFX Breakdown

In nuce: Der Visual-Effects-Dienstleister One of Us VFX hat einen VFX Breakdown zur Netflix-Serie Sandman veröffentlicht (Originaltitel: The Sandman). Die Serie basierte auf der gleichnamigen, über 2.000 Seiten umspannenden, Graphic Novel von Neil Gaiman, ist seit dem 5ten August dieses Jahres auf Netflix abrufbar. Im Zentrum der Serie steht der titelgebende Sandman, die Personifizierung des Traums, der von einem britischen Okkultisten über Jahrhunderte gefangen gehalten wird – jetzt befreit wurde, sich nun daran macht, seine Insignien einzusammeln, bestehend aus Sand, Helm und Rubin, und sein Traumreich wieder aufzubauen.

In toto: Das VFX Haus One of Us hat zu der Serie 240 VFX Shots beigesteuert. Dafür versammelten sich, wie der Videobeschreibung zu entnehmen ist, nahezu 100 Artists um VFX Supervisor James Brennan-Craddock (Assassin’s Creed, Jupiter Ascending, Fast & Furious: Hobbs & Shaw), VFX Producer Catherine Martin (Ghost in the Shell, 1917, Alien: Covenant) und 2D Supervisor Nathan Remy (Knives Out, Passengers, Jurassic World: Fallen Kingdom).

Weitergeklickt: Am 11.05.2020 berichtete Digital Production zuletzt über das Kreativschaffen von One of Us – damals war es die erste Staffel der Erfolgsserie The Witcher, die Fantasy-Recke Geralt von Riva über die heimischen Bildschirme scheuchte.

The Sandman VFX Showreel | One of Us