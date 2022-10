GeoTracker geht in die offene Beta

Softwareentwickler KeenTools bietet sein Motion-Tracking-Plugin jetzt auch für Adobe After Effects an. Bisher war das Plugin ausschließlich für Nuke verfügbar.

In nuce: Softwareentwickler KeenTools hat seinen GeoTracker für Adobe After Effects als kostenfreie offene Beta veröffentlicht. Damit ist das Motion-Tracking-Plugin, welches zuvor ausschließlich für Nuke verfügbar war, jetzt auch für After Effects erhältlich (Digital Production berichtete zuletzt über GeoTracker am 26.08.2021). GeoTracker richtet sich vor allem an Artists aus den Bereichen VFX, Motion Graphics und Match Moving.

KeenTools GeoTracker for After Effects (Beta)



In toto: Der Entwickler wirbt damit, dass sein Plugin nahezu in Echtzeit funktionieren soll und vergleichsweise niedrigeschwelliges 3D-Tracking ermöglicht. Erstmal Motion Tracking mit dem Plugin vorgenommen, können die Dateien beispielsweise auch in Cinema 4D übertragen werden. GeoTracker funktioniert mit After Effects 18.2, ist kompatibel mit Windows- und Mac-Betriebssystemen. Wie viel GeoTracker zum Release kosten wird, ist bislang nicht bekannt. Die Nuke-Variante des Plugins liegt preislich aktuell zwischen 139 US-Dollar jährlich für die Personal Subscription beziehungsweise 399 US-Dollar jährlich für eine Floating Studio Subscription.

Weitergeklickt: Weitere Infos zu GeoTracker für Adobe After Effects sind auf keentools.io abrufbar.