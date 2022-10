Sony stellt seine neue Kamera FX30 vor

In nuce: Sony hat seine Produktreihe Cinema Line um die 4K Super 35-Kamera FX30 erweitert. Laut Hersteller richtet sich die Kamera an aufstrebende Filmemacherinnen und -macher mit übersichtlichem Budget. Daneben kündigt Sony auch zwei neue CFexpress Typ A Speicherkarten an – die Modelle CEA-G320T und CEA-G640T. Seitens Hersteller heißt es, beide Karten warten mit einerseits großer Speicherkapazität auf, andererseits mit hoher Lese- und Schreibgeschwindigkeiten.

Nachfolgend einige der wichtigsten technischen Spezifikationen der FX30:

Die FX30 bietet zahlreiche professionelle Funktionen der Cinema Line – darunter: Dual Base ISO, Log-Aufnahmemodi und benutzerdefinierte LUTs (Look-Up Tables)

– darunter: Dual Base ISO, Log-Aufnahmemodi und benutzerdefinierte LUTs (Look-Up Tables) Sensor-Power: rückwärtig belichteter 20,1 Megapixel APS-C Exmor R CMOS-Sensor (Super 35-Format) mit Dual Base ISO (800/2500), der hohe Empfindlichkeit, geringes Rauschen und einen Dynamikumfang von 14+ Stufen bietet.

rückwärtig belichteter 20,1 Megapixel APS-C Exmor R CMOS-Sensor (Super 35-Format) mit Dual Base ISO (800/2500), der hohe Empfindlichkeit, geringes Rauschen und einen Dynamikumfang von 14+ Stufen bietet. Wertige Bewegtbildaufnahme: Die FX30 kann 4K Super 35-Filme (16:9) durch Oversampling von 6K mit bis zu 60 BpS aufnehmen. Die ILME-FX30 nimmt auch Videos mit hohen Bildwiederholraten auf, einschließlich 4K 120 BpS und Full HD mit 240 BpS. Beide 16:9-Aufnahmemodi unterstützen 10 Bit 4:2:2,

Die FX30 kann 4K Super 35-Filme (16:9) durch Oversampling von 6K mit bis zu 60 BpS aufnehmen. Die ILME-FX30 nimmt auch Videos mit hohen Bildwiederholraten auf, einschließlich 4K 120 BpS und Full HD mit 240 BpS. Beide 16:9-Aufnahmemodi unterstützen 10 Bit 4:2:2, über einen HDMI Typ-A-Anschluss können 4K 16 Bit RAW-Bilder2 an einen externen Recorder3 ausgegeben werden.

können 4K 16 Bit RAW-Bilder2 an einen externen Recorder3 ausgegeben werden. Mehrere Log-Aufnahmemodi werden unterstüzt: Modi Cine El, Cine El Quick und Flexible ISO für Aufnahmen mit der S-Log3-Gammakurve, die mehr Flexibilität bei der Farbkorrektur eröffnet. Alle drei Modi ermöglichen Videoaufnahmen bei gleichzeitiger Überwachung mit einer geeigneten LUT, um eine Vorschau des endgültigen Bilds zu sehen.

Weitergeklickt: auf sony.de gehts zur Produktseite, inklusive allen weiterführenden Informationen, zur FX30.