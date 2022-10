Immer wieder montags: Webinare zu ZBrush!

In nuce: Wie Maxon bekannt gegeben hat, wird an jedem Montag des laufenden Monats Oktober ein Teil eines insgesamt fünfteiligen Webinars zugänglich gemacht. Das Webinar widmet sich der Handhabe von ZBrush. In der Beschreibung des Webinars heißt es: „Jede Woche werden wir ein einfaches Objekt von Grund auf in ZBrush modellieren, dieses in ein Cinema 4D-Diorama mit Halloween-Thema integrieren.“ Dabei wird Webinar-Teilnehmern Knowhow in puncto Sculpting beigebracht, um realitätsnahe Modelle zu erstellen, wie es weiter heißt.

In toto: Das erste Webinar hat bereits diese Woche Montag (3.10.2022) stattgefunden, ist jedoch – wie alle anderen Videos des Webinars – auf dem YouTube-Kanal Maxon Training Team kostenfrei abrufbar. Interessierte finden das erste Webinar auch gleich am Ende dieser Meldung verlinkt. Angeleitet wird dieser erste Teil von ZBrush-Trainer Ian Robinson, der den Teilnehmenden zunächst die Grundlagen zu ZBrush auseinandersetzt, aber auch erklärt, wie es gelingt, mittels GoZ(Brush) Assets von ZBrush nach Cinema 4D zu verschieben.

Als Moderatorin des Webinars tritt Maxon-Trainerin Elly Wade in Erscheinung (Digital Production berichtete am 14.09.2022 über ein Live-Recording Ellys, welches im Rahmen der diesjährigen Siggraph veröffentlicht wurde, in dem die Trainerin die aktuellsten Neuerungen der Render-Engine Redshift darlegt). Die übrigen Seminare finden immer montags statt, also am 10., 17., 24. & 31.10..

Weitergeklickt: hier gehts zur kostenfreien Registrierung zu Maxons Webinar-Reihe.

Sculpt Your Own Assets with ZBrush (1/5)