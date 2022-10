Mit diesem kostenfreien Plugin Lichtsetzung in After Effects vereinfachen

In nuce: Auf der Online Asset-Bibliothek ProductionCrate wurde Crate’s Godrays veröffentlicht – ein kostenfreies Plugin für Adobe After Effects, mit dem sich volumetrische Licht-Effekte erstellen lassen. Das geht aus einer Meldung auf cgchannel.com hervor. Im paralell zum Plugin online-gestellten Video, heißt es über Crate’s Godrays: „Es ist sechsmal schneller, als CC Radial Blur, also die handelsübliche Herangehensweise, um Lichtstrahlen in After Effects zu erstellen.“ Das Plugin ist für After Effects CS6 und aufwärts verfügbar, funktioniert mit Windows- und Mac-Betriebssystemen.

In toto: Laut Beschreibung des Plugins soll dessen Handhabe vergleichsweise einfach sein. Durch einen Klick im Viewport wird etwa der Ausgangspunkt definiert, von der ausgehend die Lichtquelle strahlen soll. Parameter wie „Strahlenlänge“, „Nachlassen der Strahlkraft über eine gewisse Distanz hinweg“ oder „chromatische Aberration“, sind benutzerdefinierbar. Zudem stehen vier voreingestellte Qualitätsmodi zur Auswahl, die darüber abwägen lassen, ob eine hochwertige Abbildung des Lichteffekts wichtiger ist, oder doch die Rendering-Geschwindigkeit.

Weitergeklickt: Auf productioncrate.com ist eine Anleitung erschienen. Darin wird Interessierten erklärt, wie es gelingt, Crate’s Godrays herunterzuladen (siehe auch das Video gleich hier unten). Zuletzt berichtete Digital Production am 28.07.2022 über ProductionCrate. Damals waren es die 3D-Modelle des Modern Industrial Packs, welches Assets für Blender, Cinema 4D, Maya, Houdini und 3ds Max bereithielt.

Quelle: cgchannel.com

