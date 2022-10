Version 2.0 des Reviewing-Tools BeeHive erscheint

In nuce: Glassbox Technologies hat BeeHive 2.0 veröffentlicht, die neueste Version der kostenpflichtigen Echtzeit-Software für Editing und Reviewing innerhalb von Unreal Engine und Maya – speziell für solche Inhalte, die im Virtual Production-Kontext produziert wurden. Laut Produktbeschreibung ermöglicht BeeHive dezentrales Arbeiten, indem Kreative live an demselben Projekt werkeln, egal, wo auf der Welt sie sich gerade befinden.

Nachfolgend haben wir einige der wichtigsten Neuerungen versammelt, mit denen BeeHive 2 aufwartet:

Versions-Kontrolle pro Asset: Ansteuerbar über die neue Registrierkarte (Tab) namens Asset History

Ansteuerbar über die neue Registrierkarte (Tab) namens Asset History Unreal Engine: Die Unterstützung für Unreal Engine-Sublevel und auch neue Asset-Typen wurde eingeführt. Es heißt, mit Version 2.0 sei es Kreativen möglich, zwischen diesen Levels und Sublevels hin- und herzuschalten. Außerdem soll BeeHive jetzt alle Assets aus der Unreal Engine unterstützen, einschließlich Landschaften, Pflanzen und Lichtern (Letzteres schließt Lumen ein. Digital Production berichtete über Lumen in Unreal Engine 5 am 20.06. und 5.09. dieses Jahres ).

Die Unterstützung für Unreal Engine-Sublevel und auch neue Asset-Typen wurde eingeführt. Es heißt, mit Version 2.0 sei es Kreativen möglich, zwischen diesen Levels und Sublevels hin- und herzuschalten. Außerdem soll BeeHive jetzt alle Assets aus der Unreal Engine unterstützen, einschließlich Landschaften, Pflanzen und Lichtern (Letzteres schließt Lumen ein. Digital Production berichtete über Lumen in Unreal Engine 5 am und ). Windows Filesharing wird jetzt automatisch erkannt und ist nutzbar.

Weitergeklickt: alle weiteren Infos zu BeeHive 2.0 gibt es auf glassboxtech.com – und im Video zum Release gleich hier unten (in dem Johannes Wilke, Product Manager bei Glassbox Technologies, in der Werbetrommel rührt). Digital Production berichtete zuletzt am 24.05.2022 über Glassbox Technologies, als Version 3.0 der Virtual Camera-Software DragonFly erschienen ist.

BeeHive 2.0 Overview