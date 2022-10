Fleabag | Verlosung

Welcome to the Fleabag era! Zum Release des Staffel-Doppelpacks 1 & 2 zur Erfolgsserie von und mit Phoebe Waller-Bridge, verlosen wir drei Blu-ray-Boxen!

In nuce: Staffel 1 und 2 der Erfolgsserie Fleabag erscheinen am 14.10. als DVD und Blu-ray. Zur Feier des Home Media Releases verlosen wir, zusammen mit Justbridge Entertainment, dreimal Staffel 1 & 2 Blu-rays der Erfolgsserie mit Phoebe Waller-Bridge in der Hauptrolle.

Alles, was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist, uns folgende Gewinnfrage zu beantworten.

Die Gewinnfrage: Wie nennt sich der Feminismus, welcher geistige Erkrankungen, fatalistische Geisteshaltung und autoaggressives Verhalten romantisiert? Tipp: Der Begriff wurde von Emmeline Clein geprägt.

Zum Ablauf: Tragt eure Antwort, inklusive eurer kompletten Postadresse (für den Gewinnversand) in das Formular ein.

Einsendeschluss ist der 21ten Oktober 2022. Viel Glück!

Wovon handelt Fleabag? In der Pressemeldung heißt es dazu: Fleabag bietet einen ebenso lustigen wie scharfsinnigen Einblick in die Seele einer schlagfertigen, wütenden und trauernden Frau, die sich in das Großstadtleben von London wirft. Die preisgekrönte Theater-Autorin Phoebe Waller-Bridge spielt selbst die Hauptrolle einer Frau, die zu heilen versucht und nie ihren Mut verliert, auch wenn sie mit ihrer ungefilterten Art jeden von sich stößt, der ihr helfen will. Abwechselnd urkomisch und herzzerreißend, ist dies das durch und durch entwaffnende Geständnis einer Frau, die so distanziert ist, dass sie völlig verloren ist und sich schließlich fragt, was zum Teufel sie im Leben tun soll. Genau wie der Rest von uns. Die Adaption des Theaterstücks von Phoebe Waller-Bridge erhielt bisher 69 Nominierungen und 64 Auszeichnungen, unter anderen Golden Globe, BAFTA TV Award, Screen Actors Guilt Award und Primetime Emmy Award.

Fleabag Season 2 – Official Trailer | Prime Video