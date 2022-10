Jubiläums-Angebot: Painting-Software Rebelle für nur 10 US-Dollar!

In nuce: Escape Motions, die Firma hinter der Painting Software Rebelle, feiert ihr 10-jähriges Bestehen. Im Zuge dessen bietet die Firma ihr Software-Portfolio, bestehend aus Rebelle, Flame Painter, Amberlight und Inspirit, für nur 10 US-Dollar (pro Software) an! Das Angebot endet am 13ten Oktober. Diese Information bezieht die Redaktion einer aktuellen Pressemeldung Escape Motions‘. Eine Wohltat für die Augen: Anlässlich des Zehnjährigen bietet es sich an, Escape Motions Gallery zu sichten, wo dutzende, blickschöne Kunstwerke um die Aufmerksamkeit des Betrachters buhlen.

Escape Motion: Übersicht zum Software-Angebot: In derselben Pressemeldung zeichnet Peter Blaskovic, Gründer von Escape Motions, die Erfolgsgeschichte seines Unternehmens nach – beginnend mit der Painting Software Flame Painter, die mittlerweile in der 4ten Generation Graphic Designern und CG Artists bereitsteht. Besonders stolz ist Escape Motion, wie es in der Selbstdarstellung heißt, über seine Vorzeige-Software Rebelle (die sich insbesondere für virtuelle Aquarell- und Acrylmalerei eignet). Hervorzuheben sind die beiden Software-Angeboten Amberlight und Inspirite. Amberlight richten sich an Artists, die ein Faible für computergenerierte Fraktale haben, werden mit Inspirite Mandalas und Kaleidoskop-artige Kunstwerke erstellt werden.

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos sind dem entsprechenden Blog-Posting auf escapemotions.com zu entnehmen. Digital Production berichtete zuletzt am 18.01.2021 über den Release von Rebelle 4. Im Artikel Rebelle 3 – digitales Atelier speziell für Aquarell- und Acrylmaler unserer Ausgabe DP 06 : 2018 hat sich unser Autor Ralf Gliffe Version 3 des Painting Tools angeschaut