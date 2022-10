Wie die Kreativmarke aufpolieren – mit C4D und Redshift?

In nuce: Als Nachklapp zur diesjährigen Siggraph, auf der Maxon mit seiner The 3D and Motion Design Show zugegen war, sind jetzt die dazugehörigen Live-Recordings als YouTube-Videos erschienen – unter dem prominenten Personal tummelt sich: Joey Camacho. Im Zentrum des knapp vierzigminütigen Workshops mit Joey (siehe das Video unten) steht sein Engagement mit der Entwicklungsgruppe Pixel Vault, die Joey während der Pandemie dabei unterstützt hat, ihr Portfolio jenseits von Crypto-Assets auszuweiten. Im Workshop kommen vor allem Cinema 4D und Redshift zum Einsatz.

Wer ist Joey Camacho? Joey hat sich auf die Visualisierung von technischen Vorgängen spezialisiert, wobei er sein Hauptaugenmerk auf Texturing, Partikel, Farbgestaltung, Lichtsetzung legt. Zu seinen bevorzugten Software-Lösungen gehört Cinema 4D. In der Einleitung zu seinem Workshop setzt Joey dem Publikum auseinander, dass er sich als Künstler anschickt, nicht nur Werke zu schaffen, die schön anzuschauen sind, sondern die auch etwas aussagen. Im Verlauf seiner Karriere hat Joey mit unterschiedlichsten Marken, Agenturen und Studios zusammengearbeitet – darunter: die Streaming-Serie Star Trek: Picard, Key Visuals für Cinema 4D R20 oder den Sportartikelhersteller Under Armour.

Weitergeklickt: Als Moderatorin des Webinars tritt Maxon-Trainerin Elly Wade in Erscheinung (Digital Production berichtete am 14.09.2022 über ein Live-Recording Ellys, welches im Rahmen der diesjährigen Siggraph veröffentlicht wurde, in dem die Trainerin die aktuellsten Neuerungen der Render-Engine Redshift darlegt).

Joey Camacho @ The 3D and Motion Design Show Siggraph 2022, Day 2