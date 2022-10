Blutig-spratzige VFXen zur Netflix-Serie The Sandman, in welcher der titelgebende Serienheld dazu aufmacht, seine Insignien einzusammeln. Visual Effects von One of Us VFX.

In nuce: Der Visual-Effects-Dienstleister One of Us VFX hat einen weiteren VFX Breakdown zur Netflix-Serie Sandman veröffentlicht (Originaltitel: The Sandman), der vor allem Splatter-Effekte bietet.

In toto: Bereits letzte Woche, am 4.10.2022, berichtete Digital Production über einen VFX Breakdown, veröffentlicht von One of Us VFX, zur Serienadaption der beliebten Comicbuchvorlage. Die Serie basierte auf der gleichnamigen, über 2.000 Seiten umspannenden, Graphic Novel von Neil Gaiman, ist seit dem 5ten August dieses Jahres auf Netflix abrufbar. Im Zentrum der Serie steht der titelgebende Sandman, die Personifizierung des Traums, der von einem britischen Okkultisten über Jahrhunderte gefangen gehalten wird – jetzt befreit wurde, sich nun daran macht, seine Insignien einzusammeln, bestehend aus Sand, Helm und Rubin, und sein Traumreich wieder aufzubauen.

Weitergeklickt: Am 11.05.2020 verwies Digital Production zuletzt auf das Kreativschaffen von One of Us – damals war es die erste Staffel der Erfolgsserie The Witcher, die Fantasy-Recke Geralt von Riva über die heimischen Bildschirme scheuchte.

The Sandman VFX Breakdown Reel | One of Us