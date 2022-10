MPC veröffentlicht sein neuestes Showreel!

In nuce: Das VFX-Haus MPC hat sein neuestes Showreel veröffentlicht – mit dabei sind Kinofilmhighlights und Streamingperlen wie Chip und Chap: Die Ritter des Rechts, der SciFi-Mystery-Knüller Nope (von Suspense-Großmeister Jordan Peele), Baz Luhrmanns Elvis-Film, die Videospielverfilmung Monster Hunter, der Predator-Film Prey von Dan Trachtenberg, die stachelig-blaue Fortsetzung Sonic the Hedgehog 2, die Neuverfilmung von West Side Story von Steven Spielberg, das Fashion-Drama House of Gucci von Ridley Scott, der Kaiju-Knüller Godzilla vs. Kong und, und, und. Die Liste der Filme und Serien, mit denen ihr eure Netzhäute verwöhnen könnt, ist schier endlos.

Nachstehend folgt weitere Garnitur fürs Augenrund – direkt von MPC gewuppt in euren Stream:

MPC Film Showreel 2022