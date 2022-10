Die aktuellen Sony-Kameras auf der Lensbar Roadtour ausprobieren!

In nuce: Sony hat angekündigt, mit seiner Lensbar Roadtour, zusammen mit Medienproduzent Ulrich Mors, auf Tour zu gehen – Haltestellen sind: Rhein-Main (19.10.), München (25.10.) und Berlin (2.11.). Ausgerichtet wird die Roadtour von Sony zusammen mit Teltec, einem Systemlieferanten für professionelle Film- und Fernsehtechnik. Ulrich ist Kameramann, Regisseur und Video Editor in Personalunion – und auch Sony Independend Certified Expert, mit fast 30 Jahren Berufserfahrung als Medienproduzent.

In toto: Besuchern wird es möglich sein, im Rahmen der Teltec Afterwork Events, nicht nur die FX9, FX6 und FX3 Kameras auszuprobieren, sondern auch Sony G-Master und Cine Optiken sowie die neue UWP-D Serie von Sony – alles begleitet von Drinks, Fingerfood und Fachgesprächen mit Branchenkollegen. In der Pressemeldung heißt es weiter: „In einem Shooting-Bereich könnt ihr die Technik ausgiebig ausprobieren.“ Sony-Trainer Ulrich Mors wird vor Ort Fragen der Besucher zu Sonys Gerätepark beantworten. Wer sein Knowhow über die FX6 und FX9 vertiefen möchte, hat in Teltec Berlin, München und Rhein-Main die Möglichkeit an Kameratrainings mit Sony Trainer Ulrich Mors teilzunehmen. Der Experte wird Fragen rund um Sonys Cinema Line beantworten.

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos Sony Cinema Line Lensbar – Afterwork VIP und der Lensbar Roadtour mit Ulrich Mors sind auf teltec.de abrufbar.