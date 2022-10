MPC, The Mill und Mikros Animation gehören jetzt zu Technicolor Creative Studios

In nuce: Technicolor Creative Studios, zuvor ein Geschäftsbereich der Technicolor SA (ehemals firmierend als Thomson SARL), haben sich als eigenständige Firma angemeldet. Das geht aus einer Meldung auf postperspective.com hervor. Weiter heißt es in der Meldung, die Technicolor Creative Studios würden somit unter TCHCS (Technicolor Creative Studios Ord Shs) an der Paris Börse (Euronext Paris) gehandelt. Die dazugehörigen Studio-Marken sollen bei Technicolor Creative Studios unter einem Dach vereint werden – mitsamt Virtual Production Stage und Kreativzentrum (creators hub). Alle Studio-Marken von Technicolor – also MPC, The Mill, Mikros Animation und Technicolor Games – sollen dort unter einem Dach vereint werden. Dazu dürfen sich eine Virtual Production Stage und ein Kreativzentrum (creators hub) gesellen. Noch dieses Jahr wird in Culver City Kalifornien zusätzlich der Technicolor Creative Studios Campus eröffnen.

Our Legacy is Our Future | Technicolor Creative Studios | Watch the trailer



In toto: In vergangenen Jahren hat Technicolor die wichtigen VFX-Studios MPC, The Mill und Mikros Animation übernommen. Über die Akquisition von Mikros Image berichtete Digital Production am 18.05.2015 respektive über die von The Mill am 17.09. desselben Jahres. Gestern, am 13.10., verwiesen wir auf einen aktuellen Showreel von MPC, in dem der VFX-Dienstleister demonstriert, welche Visual-Effects-Werke das Studio leistet.

Daneben existiert Technicolor Games, ein weltweites Netzwerk von Kreativ- & Technikköpfen, das an populären Gaming-Marken zu Resident Evil, Harry Potter, Call of Duty oder Mass Effect mitgewirkt hat. MPC, The Mill, Mikros Animation und Technicolor Games operieren unter dem Markennamen Technicolor Creative Studios. Als wichtige Technicolor-Projekte aus dem Bereich Film werden in der Meldung Produktionen wie Gladiator, 1917, The Jungle Book oder Ghostbusters: Afterlife, Nope und SpongeBob SquarePants hervorgehoben. Laut Meldung beherbergen die Technicolor Creative Studios über 11.700 Mitarbeitende aus 11 Ländern. Am 24.06.2020 berichtete Digital Production darüber, als es bei Technicolor zu finanziellen Schwierigkeiten kam.

Quellen: postperspective.com, globenewswire.com, mobidictum.biz