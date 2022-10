Wie gelingen sehenswerte Animationen – mit geringem Aufwand?

In nuce: Als Nachklapp zur diesjährigen Siggraph, auf der Maxon mit seiner The 3D and Motion Design Show zugegen war, sind jetzt die dazugehörigen Live-Recordings als YouTube-Videos erschienen – unter dem prominenten Personal tummelt sich: Victor Dimitrov (auch bekannt unter seinem Pseudonym Weight of Thought). Er ist Kreativer mit Fokus auf Design und Animation. Zu seinen Lieblings-Tools gehören Cinema 4D, Octane – mit Kitbashing arbeitet er außerdem bevorzugt. In dem zirka dreiviertelstündigen Workshop zeigt Victor, wie sich – mit vergleichsweise geringem Aufwand – sehenswerte Animationen erstellen lassen (das Aufmacherbild dieser Meldung ist ein typisches Beispiel für Victors Kreativarbeiten).

In toto: Seit mittlerweile fast drei Jahren ist Victor als 3D Design Consultant bei 8VC beschäftigt. 8VC ist eine Investmentfirma für Technologien und Biowissenschaften. Davor war Victor über drei Jahre als Senior Motion Graphic Designer beim VFX-Dienstleister DNEG beschäftigt. Karrierestationen davor waren Kerosene Visual Effects, wo Victor sich als Visual Effects Artist verdingte, respektive Gladstone Media, wo er als Post Production Supervisor angestellt war. In der Selbstdarstellung von Gladstone Media heißt es, die Firma sei eine Mischung aus Webeagentur, Designfirma und Produktionsbetrieb. Über einen Zeitraum von über fünf Jahren hat sich David bis dato unter dem Spitznamen Weight of Thought als talentierter CG Generalist hervorgetan.

Weitergeklickt: Victor Dimitrov ist online auf seiner Homepage weightofthought.com vertreten.

Victor Dimitrov @ The 3D and Motion Design Show Siggraph 2022, Day 2