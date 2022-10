Firmware-Update für Panasonics GH6 unterstützt SSD-Aufnahme via USB!

In nuce: Wie Redakteur John Aldred von diyphotography.net in einem Kommentar vom 20.09. dieses Jahres berichtet hat, ist das Firmware-Update Ver.2.2 für die Lumix GH6 online gegangen. Seit dem 27.09. ist das Update mittlerweile online verfügbar. Diejenige Neuerung, über die sich User nach Dafürhalten Aldreds am meisten freuen dürfen, ist, dass jetzt auch – wie es in Panasonics dazugehöriger Ankündigung heißt – „die direkte Aufnahme und Wiedergabe von Videos/Fotos über eine SSD mit USB-Verbindung“ unterstützt wird. Laut Aldred war es bis dato ein Hauptanliegen der Nutzerschaft von GH6, dass das Gerät direkt in SSD aufnehmen können sollte.

In toto: In seinem Kommentar geht Aldred auf einige der technischen Spezifikationen des Updates ein. Die Wichtigsten darunter folgen nachstehend:

Auf SSD aufnehmen mit einer Kapazität von maximal 2 TB mit Apple ProRes 422 HQ (max. 1,9 Gbps) oder 4:2:2 10-Bit All-Intra mit hoher Bitrate.

Das neue Update begrenzt die Größe der SSD auf 2 TB, was laut Aldred keine große Einschränkung ist, mitunter deshalb, weil 1 TB heutzutage der Standard für USB-SSDs ist, wie er schreibt.

Ein vernachlässigbarer Wermutstropfen: Gleichzeitiges Aufzeichnen via SD-Karten- oder CFexpress-Kartensteckplätze – während man auf SSD aufnimmt –, ist nach Wortlaut Aldreds jedoch nicht möglich.

Weitergeklickt: Auf av.jpn.support.panasonic.com kann das Firmware-Update Ver.2.2 heruntergeladen werden. Für weiterführende Infos stehen die nachfolgenden Quellen bereit.

Quellen: diyphotography.net, na.panasonic.com