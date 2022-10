Jetzt noch realistischere 3D-Menschen mit dem neuen Anima?

In nuce: Das auf 3D-Menschen in Architektur-Visualisierung, Virtual & Augmented Reality spezialisierte Unternehmen AXYZ Design hat Anima 5 veröffentlicht. Das Programm bietet 3D-Menschen, welche – soweit die Entwicklerangaben – einerseits realistisch wirken, andererseits natürlich aussehende Bewegungsabläufe der virtuellen Menschen abbilden. Die Software wird in einer Pro- und einer All-Version angeboten. Bei der Pro-Version erhalten User unbefristeten Zugang zur Anwendung, aber einen eingeschränkten zu den anhängigen Inhalten. Die All-Version bietet ein ganzes Jahr Zugang sowohl zur Anwendung als auch anhängige Inhalte (darunter über 2.000 vorgefertigte 3D-Menschen).

ANIMA 5 DEMO REEL



In toto: Nachstehend folgen einige der wichtigsten, neu hinzugekommenen Funktionen von Anima 5.

Mehr Realismus: Echter wirkendes Gehverhalten (dank Neural Crowds. Siehe unten) und natürlichere Mimik der 3D-Menschen werden beworben – und auch sich verformende Kleidungsstücke.

Neues System zur Generierung von Fußgängerpfaden (pedestrian path generation system): Laut Entwicklerangaben soll sich diese Funktionen sowohl für nahe als auch mittlere Kameraeinstellungen eignen.

Neues System für das Generieren von Menschenmassen (Crowd Generation), basierend auf neuronalen Netzen – namens: Neural Crowds. Dieses fußt auf einer KI, die mit tausenderlei Bewegungsabläufen gefüttert wurde.

Verbessertes Anima-Dateiformat: Unterstützt jetzt auch korrekt dargestellte Bewegungsunschärfe (motion blur).

Sofern mit Unreal Engine 5 verwendet, sollen die Kodierungs- und Dekodierungsalgorithmen des 4D-Formats performanter sein.

Weitergeklickt: Alle weiteren Informationen zu Anima 5 sind auf secure.axyz-design.com abrufbar.