Kostenlos-kompaktes E-Book informiert über Nanites

In nuce: Epic Games hat das kostenfreie E-Book Nanite for Educators and Students (Nanite für Lehrer und Studierende) veröffentlicht. Das geht aus einer Meldung unserer Kolleginnen und Kollege von cgchannel hervor, die sich auf den Blog-Eintrag „Download the new Nanite Teacher’s Guide“ vom 13.10.2022 auf unrealengine.com beziehen.

In toto: Das E-Book umfasst schlanke 21 Seiten, bietet einen Überblick dahingehend, wie Nanites funktionieren respektive darüber, wie sie die Spieleentwicklung beeinflussen – und wie sie es ermöglichen, komplexe Geometrien schneller in Echtzeit zu berechnen. Laut cgchannel geht das E-Book zudem auf die aktuellen Limitierungen von Nanites ein, und setzt außerdem auseinander, wie Nanite Meshes den Game Art Workflow beeinflussen. Unsere Autorin Alexandra Kaschny bezeichnet Nanites in ihrem Artikel „Fantastische Engines und wo sie zu finden sind“ aus der DP 05 : 2021 als Geometry-System, das die Dimensionen von bisherigen Geometriedichten sprengt.

Weitergeklickt: Auch ohne vorherige Registrierung ist das E-Book kostenlos auf unrealengine.com erhältlich. Von einer weiteren Möglichkeit, sich in puncto Nanites weiterzubilden, berichtete Digital Production am 29.11. letzten Jahres. Damals war es eine über einstündige Präsentation von Brian Karis, Senior Graphics Programmer bei Epic Games, der darüber aufklärte, was Nanites sind – und welche leistungsstarken Gestaltungsspielräume sich mit ihnen auftun. Wiederum am 6.08. des Vorjahrs verwiesen wir auf ein halbstündiges Video von Epic Games, in dem erklärt wird, wie Nanites es gestatten, dass Million von Poly-Modellen in Echtzeit gerendert werden.

Quellen: Meldung auf cgchannel.com, Blog-Posting auf unrealengine.com