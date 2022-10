Rodeo FX erklärt die Visual Effecs zur Halo-Serie

VFX Supervisor Patrick David und VFX Producer Nancy Heller plaudern im über vierminütigen Video darüber, an welchen Tieren sich das Concept Design der Aliens orientierte – und was das mit organischen Treppen zu tun hat.

In nuce: Der VFX-Dienstleister Rodeo FX hat das über vierminütige Video „Breaking Down The Breakdown“ zur Streaming-Serien-Adaption der Gaming-IP Halo veröffentlicht, in dem VFX Supervisor Patrick David und VFX Producer Nancy Heller über die Arbeit an der ersten Staffel der Serie reden. In dem Video erklären Patrick und Nancy, wie die Umgebungen der Rubble und High Charity entstanden sind. Der Rubble ist eine Ansammlung von Asteroiden, bei der High Charity handelt es sich um die Hauptstadt des Allianz Imperiums (eine religiöse Vereinigung im Halo-Universum). Das „Breaking Down the Breakdown“-Video ist der erste Teil einer zweiteiligen Video-Serie. Erschienen ist das zweite Video bisher nicht.

In toto: Im Verlauf des Videos erzählen Patrick und Nancy mitunter davon, dass Rodeo FX über zwei Jahre an der ersten Halo-Staffel mitgearbeitet hat – beginnend mit dem Concept-Art. Im Verlauf der Produktion wurde ein Hauptaugenmerk darauf gelegt, die Videospiel- und Comic-Vorlagen zu würdigen. Um die Alien-Zivilisation der Covenant vorlagengetreu umzusetzen, haben die Kreativen von Rodeo FX sich am Tierreich orientiert – beispielsweise an Quallen oder tierischen Knochenstrukturen. Patrick betont Matte Painter und Concept Artist Mai Anh Tran als diejenige Künstlerin, die mit ihren Paint Overs der High Charity Feinschliff verpasst hat. Einer der definitiven „Oha!“-Momente des Videos ist, wenn Patrick davon erzählt, dass Rodeo FX zwei Monate investiert hat, um organische Treppen zu erstellen.

Weitergeklickt: Zuletzt berichtete Digital Production am 2.08. dieses Jahres über die Streaming-Serie Halo – damals war es ein VFX-Breakdown des Mitbewerbers MPC, in dem der Master Chief alias John-117 den Aliens die Zähne zog.

Quelle: halo.fandom.com

Breaking Down The Breakdown – HALO – Episode 1