Adobe kündigt das neue After Effects an!

In nuce: Auf der diesjährigen Kreativkonferenz Adobe Max, die gestern, am 18ten Oktober, begonnen hat, und noch bis morgen, den 20ten Oktober, andauern wird, hat das Softwareunternehmen Adobe bereits einige spannende Ankündigungen gemacht – darunter einerseits: den Release von Version 23.0 von After Effects. Parallel dazu wird die Beta-Version der Software zugänglich gemacht. Anderseits wird die Substance 3D Collection im Funktionsumfang erweitert. Zu denjenigen Neuerungen, die für VFX Artists relevant sind, zählen Substance 3D Modeler und Substance 3D Sampler. Die Substance 3D Collection wird vonseiten Adobes als zusammenhängendes Ökosystem beschrieben, befüllt mit Anwendungen und Content bezüglich 3D-Design. Insbesondere in Verbindung mit Photoshop und Illustrator soll die Substance 3D Collection die Arbeit an Kreativprojekten vereinfachen.

New in After Effects: Selectable Track Mattes, new Animation Presets, and More



In toto – After Effects: Es folgen einige der wichtigsten Neuerungen zum neuen After Effects. Einen detaillierten Überblick bietet das Blog-Posting von Senior Product Manager Eric Philpott.

Überarbeiteter Workflow für Matte-Ebenen (Matte Layers), womit jede Ebene als Spur-Matte (Track Matte) verwendet werden kann. Hierfür befindet sich jetzt das Track Matte Drop-Down Menü im Timeline-Panel. Damit kann, wie eben erwähnt, jede Ebene als Track Matte definiert werden. Der Vorteil davon: Anstatt individuelle Mattes für jeden Layer zu erstellen, kann jetzt ein einziges Matte-Layer mehreren Zielebenen zugeordnet werden. Weiterführendes dazu, wie Track Matte Layers ausgewählt werden, sind auf helpx.adobe.com verfügbar.

verfügbar. Natives, Hardware-beschleunigtes H.264-Encoding wurde hinzugefügt – kann nun direkt in After Effects ausgeführt werden. Damit entfällt die Notwendigkeit, einen Media Encoder zu verwenden.

50 neue Animationsvorlagen (Presets) für Motion Graphics – das schließt Keyframes, Effekte und Expressions ein. Wurde beispielsweise ein aufwendiger Effekt mit spezifischen Einstellungen zu Keyframes und Expressions erstellt, können all diese Einstellungen als eigenständige Animationsvorlage definiert werden. Wie das genau funktioniert, darüber informiert ebenfalls helpx.adobe.com .

. Unterstützung für OpenColorIO-Farbmanagement und den ACES-Farbraum (Academy Color Encoding System). Weitere Informationen zu Farbmanagement und Farbraum sind auf helpx.adobe.com abrufbar.

Die Workflow-Verbesserungen betreffen vor allem die Timeline-Navigation und die Listen der Kompositionsvorlagen (Composition Presets Lists).

In After-Effects-Beta importieren User 3D-Modelle direkt in After Effects. Das funktioniert mit den Dateiformaten .obj, .gITF und .glb. Damit ist jener Workaround passé, 3D-Modelle über ein Drittanbieter-Plug-ins zu importieren.

In toto – Adobe Substance 3D Collection: Nachfolgend die beiden wichtigsten Neuerungen für VFX-Artists. Das entsprechende Blog-Posting von Adobe Group Manager Marc Hamaker informiert weiterführend. Über den Release der Substance 3D Collection berichtete Digital Production übrigens am 24.06. vergangenen Jahres.

Der Substance 3D Modeler wird eingeführt. Laut Entwickler soll das Erstellen von 3D-Objekten mit dem Modeler vereinfacht werden, sich dem Zeichen von 2D-Bildern annähern. Der Entwickler vergleicht die Arbeit mit dem 3D Modeler mit Ton, den Artists in einer VR-Umgebung bearbeiten können. Einerseits können über Gestensteuerung 3D-Objekte erstellt werden, andererseits soll es möglich sein, schnell zwischen VR-Headset und Desktop-Computer hin und herzuwechseln. Das Modeling in einer VR-Umgebung soll vor allem nützlich sein, um die grobe Form eines 3D-Objekts festzulegen. Mit der anschließenden, weiteren Bearbeitung am Desktop-PC, verpassen Artists ihrer Kreation den Feinschliff.

Weitergeklickt: Für einen Ausblick auf die Zukunft von After Effects empfehlen wir unser Advertorial, in dem wir uns mit Adobes Principal Product Manager für Motion Graphics Victoria Nece auf der IBC (International Broadcast Convention) über Updates zu After Effects unterhalten haben.

Quellen: cgchannel.com, helpx.adobe.com (zur After-Effects-Beta)