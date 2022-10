Kostenloses E-Book zu Unity erschienen!

In nuce: Unity hat das kostenfreie E-Book Unity for Technical Artists: Key Toolsets and Workflows veröffentlicht. Das E-Book umfasst 92 Seiten, bietet einen Überblick für Artists, die sich mit den Schlüsselfunktionen der Game Engine vertraut machen wollen. Kollege Jim Thaker von cgchannel.com hat in das Buch reingelesen – und stellt fest: Es werden die wichtigsten Toolset zusammengefasst, die nötig sind, um 3D-Spiele zu erstellen. Jedoch gibt es auch ein Kapitel, welches auf die Entwicklung von 2D-Spielen eingeht. Insgesamt reißt das Buch die jeweiligen Toolsets nur an, verlinkt jedoch auf weiterführende Quellen. Das E-Book orientiert sich an Unity 2021 LTS, entstand in Zusammenarbeit mit dem Stockhold Demo Team, welches für visuell beeindruckende Unity-Kurzfilme verantwortlich zeichnet (siehe Unity-Blogposting vom 25.05.2018).

In toto: In seiner Meldung bietet Jim Thaker einen Überblick darüber, welche Themen das E-Book behandelt. Nachstehend folgt der Inhalt des Buchs in Stichpunkten:

Es wird World Building erklärt. Dazu wird auf die Tools ProBuilder und Polybrush eingegangen. ProBuilder ist ein Hybrid aus 3D-Modeller und Level-Designer. Mit Polybrush mischen Artists direkt im Editor Texturen und Farben – und modellieren Meshes oder verteilen Objekte.

ist ein Hybrid aus 3D-Modeller und Level-Designer. Mit mischen Artists direkt im Editor Texturen und Farben – und modellieren Meshes oder verteilen Objekte. Ein komplettes Kapitel widmet sich Unitys Universal Render Pipeline (die sich parallel für Mobile Games und aufwendigere PC- und Konsolen-Spiele eignet).

Längere Kapitel behandeln: Shading, Lighting, Animation, Visual Effects, oder das Schneiden von Cutscenes.

Kürzere Kapitel thematisieren mitunter Scripting und Performance Debugging.

Weitergelickt: Das E-Book ist kostenlos und ohne Registrierung auf resources.unity.com erhältlich. Erst vorgestern, am 17.10., stellte Digital Producution ein weiteres, kostenloses E-Book vor: Nanite for Educators and Students (Nanite für Lehrer und Studierende). Das 21 Seiten schlanke E-Book bietet einen Überblick dahingehend, wie Nanites funktionieren respektive darüber, wie sie die Spieleentwicklung beeinflussen – und wie sie es ermöglichen, komplexe Geometrien schneller in Echtzeit zu berechnen.

Quelle: cgchannel.com