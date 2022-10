Version 2.5.0 von Light Tracer Render wurde veröffentlicht

In nuce: Die neueste Version des Light Tracer Renderer wurde veröffentlicht – damit ist Version 2.5.0 jetzt verfügbar. Die Neuerungen betreffen vor allem die Animation von Szenenobjekten und Kamerabewegungen. Daneben wurde eine der meist angefragten Funktionen umgesetzt: Bodenprojektion für HDRI Environment Maps.

In toto: Was kann Light Tracer Renderer 2.5.0?

Mehrere Animationen für ein Szenenobjekt festlegen – oder für mehrere Szenenobjekte. Zusätzlich kann das Ganze auf der Video-Timeline festgelegt werden. Laut Entwickler wurde die Animations-Registrierkarte runderneuert, um die Szenenanimation (scene animation) komfortabler zu gestalten (siehe Video unten).

Beliebige Kameraanimation entlang des Pfades erstellen. Diese besteht aus einer oder mehreren Bewegungen. Tiefenschärfe kann außerdem dargestellt werden (Schärfentiefe, Blende, Sensorgröße, et cetera).

Die Funktion Bodenprojektion (ground projection) für HDRI Environment Maps wurde hinzugefügt. Diese neu hinzugekommene Funktion wurde laut Entwickler seitens Userschaft besonders häufig angefragt (siehe Video unten).

Verfügbarkeit: Light Trace Renderer ist für Windows- und Mac-Betriebssysteme verfügbar. Eine Testversion kann heruntergeladen werden. Die Vollversion ist entweder für 9 US-Dollar monatlich (Monatsplan), 6 US-Dollar monatlich (Jahresplan) oder für 99 US-Dollar als unbefristete Lizenz erhältlich.

Weitergeklickt: Alle weiterführenden Informationen zu Light Tracer Renderer 2.5.0 stehen auf dem dazugehörigen Blog-Posting abrufbereit. Auf der Produktseite kann der Renderer heruntergeladen werden. Zuletzt berichtete Digital Production am 29.04. dieses Jahres über Light Tracer Renderer – damals war es Version 2.3, die veröffentlicht wurde. In unserer Ausgabe 04 : 2021 erklärte unser 3ds-Max-Experte Mike Kuhn, wie das Rendering im Web mit Light Tracer Render funktioniert, und was das Feature-Set des Renderers hermacht. Das Aufmacherbild (mit Frosch) oben, stammt übrigens von 3D Artist Kai Müri.

Light Tracer Render 2.5.0 — Ground projection of environment map



Light Tracer Render 2.5.0 — Animation capabilities