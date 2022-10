Version 22.10 der Open 3D Engine ist erschienen!

In nuce: Open 3D Foundation hat Version 22.10 der Open 3D Engine (O3DE) veröffentlicht. Zu einer der wichtigsten, neu hingekommen Funktionen zählt das Terrain-System. Version 22.10 wird als Quality of Life Improvement beschrieben, bietet deshalb vorrangig Verbesserungen in puncto Performance, Workflow und Benutzerfreundlichkeit. O3DE basiert auf der Lumberyard-Engine, versteht sich als Nachfolger dieser, wurde von Amazon Web Services entwickelt. Die Engine richtet sich an Entwickler aufwendiger Gaming-Produktionen.

Terrain: Designing Modular Systems in O3DE



In toto: Nachstehend folgen einige der interessanten, neuen Funktionen von O3DE 22.10. Im Video erklärt Amazons Software Development Manager Mike Balfour, der zuvor bei Electronic Arts und Bioware gearbeitet hat, wie das neue Terrain-System funktioniert.

Neues, experimentelles Terrain-System (namens Terrain Gem) : Laut Kollege Jim Thacker von cgchannel, der sich den Veröffentlichungshinweis von O3DE 22.10 genauer angeschaut hat, kann das neue Terrain-System bis zu „16 km x 16 km große Welten und mehr bewältigen – und dass bei hoher Framerate“. Dem Veröffentlichungshinweis entnimmt Jim weiter, dass sich O3DE jetzt auch für die Entwicklung größere und offene Umgebungen eigenen soll – anstatt, wie bisher, eher für kleinere und geschlossene Umgebungen.

Neue Bestandteile zu Himmelsatmosphäre und Sternen: Beispielsweise sorgt der neue sogenannte Star Component dafür, dass realitätsnahe, auflösungsunabhängige, animierte Sterne generiert werden können.

Beispielsweise sorgt der neue sogenannte dafür, dass realitätsnahe, auflösungsunabhängige, animierte Sterne generiert werden können. Workflow-Verbesserungen sind laut Jim, der sich wieder an dem Veröffentlichungshinweise orientiert, zu finden bei: Importieren von Animationen, Extraktion von Wurzelbewegungen (root motion extraction) und Bewegungsabgleich (Motion Matching).

