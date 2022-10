Release der Beta von GeoTracker 2022.2.2!

Wie wird Tracking und Macht Moving in After Effects einfacher? GeoTracker von KeenTools ist eine mögliche Antwort. Jetzt mit Unterstützung für After Effects 17.0!

In nuce: KeenTools hat eine neue Beta-Version von GeoTracker veröffentlicht – GeoTracker 2022.2.2. Bei GeoTracker handelt es sich um ein Plug-in für After Effects, mit dem sich 3D-Objekte tracken lassen und Match-Moving-Aufgaben vereinfachen lassen. Zu den wichtigsten Neuerungen der neuen Version gehören, dass jetzt auch After Effects 17.0 unterstützt wird, sowie diverse Bugfixes und Verbesserungen. Veröffentlicht wurde GeoTracker 2022.2.2 am 18.10.. Das Plug-in ist auch für Nuke verfügbar.

In toto: Jüngst wurden auf dem YouTube-Auftritt von KeenTools einige Videos zu GeoTracker veröffentlicht – auch solche, die das Plug-in und seinen Funktionsumfang vorstellen, und Einsteigern dabei helfen, GeoTracker erstmals auszuprobieren. Die Videos zu beiden Punkten finden Interessierte gleich hier unten verlinkt.

Weitergeklickt: Herunterladbar ist die neue Beta zu GeoTracker auf keentools.io. Die Software-Palette von KeenTools beschränkt sich nicht auf GeoTracker. FaceBuilder etwa ist ein Plug-in für Blender und Nuke, mit dessen Hilfe sich 3D-Köpfe auf Grundlage von Fotos erstellen lassen (Digital Production berichtete am 11.08. dieses Jahres).

